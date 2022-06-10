Múi giả của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký tiếp tục là đề tài gây tranh cãi, antifan lại được thêm một dịp mỉa mai

Sao quốc tế 10/06/2022 17:57

Báo Hàn mới đây vừa đăng tải bài viết liên quan đến việc Nhậm Gia Luân sử dụng múi giả trong bộ phim Ngự Giao Ký khiến antifan được một phen hả hê.

Cách đây không lâu, bộ phim hợp tác đầu tay của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đã được lên sóng. Dù được đánh giá là một bộ phim thành công đối với cả 2 trong lần đầu hợp tác nhưng đâu đó vẫn có vài nét ''gợn'' khiến dân tình không cảm thấy được lòng. Trong đó đáng chú ý nhất chính là phân đoạn nam chính phải bận bồ đồ giả múi. 

Múi giả của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký tiếp tục là đề tài gây tranh cãi, antifan lại được thêm một dịp mỉa mai - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Dù phim đã kết thúc từ tháng 4, thế nhưng mới đây một trang báo Hàn lại đưa tin việc Nhậm Gia Luân sử dụng múi giả trong Ngự Giao Ký. Trước đó, nam diễn viên cũng từng phải nhận vô số gạch đá từ phía khán giả, nam diễn viên bị cho là thiếu sự chăm chỉ để có được vóc dáng như bao đồng nghiệp khác. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc này là để cảnh quay có hiệu ứng đẹp nhất. Thêm vào đó việc dùng múi giả cũng không phải chủ ý của Nhậm Gia Luân, nên việc cư dân mạng trách mắng anh chàng là không đúng. Hiện tại, vì bài báo này, Nhậm Gia Luân đã bị đưa lên “đầu sóng ngọn gió” với nhiều ý kiến trái chiều.

Múi giả của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký tiếp tục là đề tài gây tranh cãi, antifan lại được thêm một dịp mỉa mai - Ảnh 2
Múi giả của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký tiếp tục là đề tài gây tranh cãi, antifan lại được thêm một dịp mỉa mai - Ảnh 3
Một số chi tiết được báo Hàn đề cập đến múi của nam diễn viên - Ảnh: Internet

- Các nam diễn viên khác đều phải cố gắng luyện tập để chuẩn bị cho phim, Nhậm Gia Luân chỉ cần đeo bộ múi giả là được. tại sao anh ta vẫn kiếm được tiền từ phim nhỉ? Không thấy xấu hổ à?

- Mất mặt thật đấy, Nhậm Gia Luân thoát vòng lên hẳn báo Hàn rồi. Đúng là làm xấu mặt diễn viên nước nhà mà.

- Cái cảnh này xuất hiện chưa được 1/3 tập phim, nhưng có vẻ netizen thích đem lên nhai đi nhai lại từ năm ngoái đến năm nay nhỉ.

- Mình muốn hỏi là Nhậm Gia Luân là người yêu cầu nhất định phải xài múi giả mới được hay sao mà mọi người lại mắng ổng vậy?

- Nhậm Gia Luân đâu chỉ cơ bắp giả mà còn giọng giả và hôn giả nữa cơ. Đúng là chán thật đó.

 

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