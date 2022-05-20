Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi hợp tác trong phim mới, netizen phấn khích: Một bên cân diễn xuất, 1 bên cân lưu lượng thế này thì phim không sợ flop đâu

Sao quốc tế 20/05/2022 22:00

Ekip đoàn làm phim Vô Ưu Độ vừa chính thức công bố Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi là nam nữ chính trong phim đang khiến netizen háo hức.

Mới đây nhất tại sự kiện đại hội chiêu thương phim ảnh 2022, ekip của đoàn làm phim Vô Ưu Độ đã chính thức công bố dự án phim Vô Ưu Độ sẽ do cặp đôi Nhậm Gia LuânTống Tổ Nhi diễn chính. Thông tin này vừa đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Bởi vì Vô Ưu Độ được đánh giá là có nội dung hay, sáng tạo nên đòi hỏi nhân vật chính phải diễn ở mức khá trở lên mới có thể đảm nhận được thì nay với thông tin trên phim càng được nhiều người để mắt tới hơn. 

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi hợp tác trong phim mới, netizen phấn khích: Một bên cân diễn xuất, 1 bên cân lưu lượng thế này thì phim không sợ flop đâu - Ảnh 1
Poster của Vô Ưu Độ - Ảnh: Internet

Bằng chứng là Nhậm Gia Luân đang là một trong những nam lưu lượng hàng đầu của Cbiz. Có phim bảo chứng tên tuổi lại thêm lượng fan đông đảo chính là lợi thế giúp Vô Ưu Độ có thể gặt hái thành công lớn khi lên sóng.

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi hợp tác trong phim mới, netizen phấn khích: Một bên cân diễn xuất, 1 bên cân lưu lượng thế này thì phim không sợ flop đâu - Ảnh 2
Nữ diễn viên Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Tống Tổ Nhi lại là một trong những tiểu Hoa 9x được đánh giá khá cao về mặt diễn xuất. Sở hữu ngoại hình ngây thơ, đáng yêu nhưng Tống Tổ Nhi không hề bị dập khuôn vai diễn. Chính vì vậy mà netizen đang kỳ vọng vào màn kết hợp sắp tới của cả 2. 

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi hợp tác trong phim mới, netizen phấn khích: Một bên cân diễn xuất, 1 bên cân lưu lượng thế này thì phim không sợ flop đâu - Ảnh 3
Nam diễn viên Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Một số lời bình luận của netizen khi nghe thông tin cặp đôi chính là Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi:

- Nghe có vẻ cũng ok, diễn viên thì chỉ mong nam chính cải thiện diễn xuất tốt hơn phim trước. Và sau phim Thả Thí Thiên Hạ thì mong tổ làm phim dùng kỹ xảo tốt đừng xem nhẹ khán giả nữa.

- Ô nghe hay phết nhỉ, nội dung hấp dẫn đó, mà mới xem xong bộ Không Thèm Yêu Đương Với Sếp của Tống Tổ Nhi và Ngự Giao Ký của Nhậm Gia Luân, thấy cũng khá hay. Túm lại là khá ngóng trông đó.

- Để xem Nhậm Gia Luân về lại vòng tay Đào với mảng cổ trang sở trường xem thế nào, diễn xuất bộ Ngự Giao Ký chán chả buồn nói luôn.

-1 bên cân diễn xuất, 1 bên cân lưu lượng, thế này thì phim không sợ flop đâu.

Vô Ưu Độ kể về một thu linh sư (Nhậm Gia Luân đóng) và cô gái phàm trần có khả năng nhìn thấy oán linh (Tống Tổ Nhi đóng). Cả 2 đồng hành cùng nhau trên con được thu phục oán linh quấy nhiễu thế gian. Họ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện của những linh hồn mãi không được siêu thoát.

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