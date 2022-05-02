Chia tay với 'Ngự Giao Ký', Nhậm Gia Luân hóa tay đua cực ngầu trong phim mới cu·

Nhậm Gia Luân hóa tay đua cực 'bốc' tại hậu trường phim mới đóng cùng Angela Baby

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ loạt ảnh Nhậm Gia Luân trên hậu trường phim "Mộ Sắc Tâm Ước" đóng cùng Angela Baby. Nam diễn viên khiến khán giả trầm trồ khi hóa tay đua cực ngầu trên phim mới.

Trong ảnh, Nhậm Gia Luân nở nụ cười tươi tắn với ekip làm phim. Sự hoạt bát, vui vẻ của nam diễn viên đã được kiểm chứng qua hậu trường của nhiều bộ phim mà anh tham gia.

Dù ảnh chụp khá xa nhưng người hâm mộ vẫn có thể cảm nhận được sự điển trai của nam diễn viên. Nhiều người nhận xét chiều cao của nam thần được tôn lên vượt bậc nhờ bộ quần áo như tay đua chuyên nghiệp cộng thêm góc máy hướng từ dưới lên.

"Mộ Sắc Tâm Ước" đánh dấu lần đầu hợp tác của Nhậm Gia Luân với Angelababy. Phim xoay quanh chuyện tình của cố vấn tâm lý Lưu Hạ và thiên tài tác giả tiểu thuyết huyền nghi Kỳ Liên Sơn. Anh tình cờ nhìn thấy Lưu Hạ giải quyết một vấn đề tâm lý nên tìm tới nhờ cô giúp đỡ cố vấn cho tiểu thuyết của mình. Sau đó họ đồng hành cùng nhau giải quyết các vấn đề tâm lý của những người xung quanh, ngày ngày gắn bó đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm với đối phương.

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