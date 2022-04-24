'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

Dù "gây sốt" từ lúc mới phát sóng, cư dân mạng bất ngờ trước số điểm cực thấp mà "Ngự Giao Ký" nhận được trên Douban.

Mặc dù sở hữu hai lưu lượng hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân, và là một trong những bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, bộ phim lại gây bất ngờ khi chỉ đạt 5.8 điểm trên Dounban với hơn 71 nghìn lượt bình chọn.

Trong đó, chỉ có 9.4% đánh giá 5 sao, 4 sao chiếm 21.8%, 3 sao chiếm 34.5%, 2 sao chiếm 20.3% và 1 sao chiếm 14%. Đây là một số điểm không xứng đáng với danh tiếng mà bộ phim tạo ra.

Ngự Giao Ký bị đánh giá thấp trên Douban - Ảnh: Internet

Khán giả cho rằng việc Ngự Giao Ký chỉ nhận được số điểm thấp như vậy là vì diễn xuất của dàn diễn viên còn thiếu đột phá, nội dung rời rạc vì bị cắt quá nhiều.

Bên cạnh những ý kiến bênh vực, cũng có khán giả cho rằng đây là số điểm xứng đáng với một bộ phim còn tồn tại nhiều khuyết điểm như Ngự Giao Ký. Không chỉ có vậy, do bị cắt quá nhiều tập nên xảy ra tình trạng phần 1 của phim quá lê thê trong khi phần 2 thì lại quá nhanh. Cộng đồng mạng vì thế mà càng có cớ để mỉa mai phát ngôn tự nhận "đại bạo" trước đó của "Ngự Giao Ký".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-giao-ky-nhan-diem-cuc-thap-tren-douban-phai-chang-vi-dich-le-nhiet-ba-va-nham-gia-luan-dien-qua-do-464285.html