Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 19/04/2022 20:10

Tạo hình giả trai của Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ" bị đánh giá là kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính đã chính thức phát sóng những tập đầu tiên. Nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, thế nhưng màn kết hợp đầu tay của 2 ngôi sao 9x này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Đặc biệt, tạo hình giả trai của nhân vật Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) bị khán giả chê bai rất nhiều.

Theo đó trong tập mới đây, nữ chính Bạch Phong Tịnh đã giả nam trang để đi uống rượu. Điều đáng nói là tạo hình giả trai này của Triệu Lộ Tư bị đánh giá là "có cũng như không". 

trieu lo tuGiả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Tạo hình 'giả trai' gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là Triệu Lộ Tư vẫn được kẻ mắt kỹ càng, môi tô son đỏ, đánh má hồng chẳng khác nào Bạch Phong Tịch khi trong tạo hình nữ. Trong những cảnh quay cận mặt, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy lớp trang điểm trên mặt cô nàng.

Sau khi tạo hình nam nhân "giả trân" của Triệu Lộ Tư lên sóng, khán giả đã triệu hồi Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Ngự Giao Ký". Trong tạo hình giả trai, mỹ nhân Tân Cương nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Diện một bộ trang phục trắng đơn giản, tóc nửa búi nửa thả và đặc biệt là cô nàng hầu như không trang điểm để đem đến một tạo hình giả trai chân thực nhất.

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Nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký' -Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lộ Tư từng có màn giả trai trong phim "Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử" gây tranh cãi cõi mạng. Cô thủ vai con gái duy nhất của Đại Tư Mã Tang Công - Tang Kỳ, cải nam trang vào Quốc Tử Giám học. Tạo hình giả trai của Triệu Lộ Tư trong phim bị khán giả chê tơi bời vì quá sức giả trân khi kẻ mắt, đánh son môi hồng và liên tục có biểu cảm đáng yêu. Chưa kể, tạo hình giả trai còn làm lộ rõ gương mặt tròn trịa, phô hết điểm yếu nhan sắc của cô.

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