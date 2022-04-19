Mới đây, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính đã chính thức phát sóng những tập đầu tiên. Nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, thế nhưng màn kết hợp đầu tay của 2 ngôi sao 9x này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Đặc biệt, tạo hình giả trai của nhân vật Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) bị khán giả chê bai rất nhiều.

Theo đó trong tập mới đây, nữ chính Bạch Phong Tịnh đã giả nam trang để đi uống rượu. Điều đáng nói là tạo hình giả trai này của Triệu Lộ Tư bị đánh giá là "có cũng như không".