Tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh 'gây sốt'', liệu có 'lấn át' 2 mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư?

Mới đây, tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh trong bộ phim "Công Chúa Của Ảnh Đế" nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Bộ phim "Công Chúa Của Ảnh Đế" do Chu Khiết Quỳnh và Từ Chính Khê đóng chính đã được lên sóng. Đụng độ dàn lưu lượng đang cực nổi tiếng vậy nên bộ phim này không được khán giả chú ý quá nhiều. Tuy nhiên, loạt tạo hình tân nương của Chu Khiết Quỳnh trong phim lại khiến cộng đồng mạng mê mẩn. Xuất hiện với tạo hình tân nương lộng lẫy, nàng mỹ nhân 9x này đã thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng không tỳ vết của cô nàng nổi bật trên nền y phục đỏ.

Ngay khi loạt ảnh tân nương của Chu Khiết Quỳnh được đăng tải, nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của cô nàng đã bỏ xa cả Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Ngự Giao Ký" lẫn Triệu Lộ Tư ở "Thả Thí Thiên Hạ". Tạo hình của 2 nàng mỹ nhân trên cũng được khen ngợi là đẹp, song để nói về ấn tượng thì Chu Khiết Quỳnh vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa chính là lợi thế lớn giúp Chu Khiết Quỳnh hóa thân vào các tạo hình cổ trang. Thậm chí khi đem ra so với những tạo hình hiện đại trong phim, màn hóa thân vào vai diễn cổ trang của nhân vật Minh Vy được đánh giá cao hơn hẳn. Bộ phim "Công Chúa Của Ảnh Đế" do Chu Khiết Quỳnh và Từ Chính Khê đóng chính mới kết thúc cách đây không lâu. Tuy không nổi tiếng bằng "Ngự Giao Ký" hay "Thả Thí Thiên Hạ", song đây vẫn là một bộ phim được đánh giá là ổn. "Công Chúa Của Ảnh Đế" kể về mối tình của ảnh đế Mục Đình Châu với một phiên dịch viên yêu thích diễn xuất Minh Vy. Ngoài ý muốn, Minh Vy được chọn làm nữ chính trong bộ phim mới của Mục Đình Châu. Ngoài việc theo đuổi đam mê diễn xuất, Minh Vy và Mục Đình Châu còn trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu.

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