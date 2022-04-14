Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ

Không phải cứ là mỹ nhân phim ảnh thì sẽ được kịch bản đối đãi tốt, ngược lại có khi còn rơi vào trăm ngàn hoàn cảnh trớ trêu. Hãy xem những mỹ nhân màn ảnh xứ Trung sau đây đã xử lý "nghịch cảnh" ra sao nhé!

Đường đường là "Nhất tỷ TVB" nhưng Xa Thi Mạn còn suýt nữa đã "đẹp mặt" tại một bữa tiệc long trọng trong Sứ Đồ Hành Giả. Trong phim nhân vật Đinh Tỷ của Xa Thi Mạn phải trà trộn vào tiệc hào môn để điều tra. Xuất hiện trong bộ cánh đỏ quyến rũ, xa hoa lộng lẫy nhưng cô nàng lại suýt chút nữa biến mình thành ''thảm họa'' khi để váy bị kẹt vào cửa xe ô tô và xém tí nữa là ngã ra đằng sau. Sau đó cô đã bị cấp trên Q-Sir (Ngô Trấn Vũ) gọi điện trêu chọc ngay vì quá buồn cười.