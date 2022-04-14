Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ

Sao quốc tế 14/04/2022 18:39

Từ Đàm Tùng Vận cho tới Địch Lệ Nhiệt Ba, đều là những minh tinh màn ảnh xứ Trung nhưng lại có những khoảnh khắc ''muối mặt'' như thế này đây.

Không phải cứ là mỹ nhân phim ảnh thì sẽ được kịch bản đối đãi tốt, ngược lại có khi còn rơi vào trăm ngàn hoàn cảnh trớ trêu. Hãy xem những mỹ nhân màn ảnh xứ Trung sau đây đã xử lý "nghịch cảnh" ra sao nhé!

Đường đường là "Nhất tỷ TVB" nhưng Xa Thi Mạn còn suýt nữa đã "đẹp mặt" tại một bữa tiệc long trọng trong Sứ Đồ Hành Giả. Trong phim nhân vật Đinh Tỷ của Xa Thi Mạn phải trà trộn vào tiệc hào môn để điều tra. Xuất hiện trong bộ cánh đỏ quyến rũ, xa hoa lộng lẫy nhưng cô nàng lại suýt chút nữa biến mình thành ''thảm họa'' khi để váy bị kẹt vào cửa xe ô tô và xém tí nữa là ngã ra đằng sau. Sau đó cô đã bị cấp trên Q-Sir (Ngô Trấn Vũ) gọi điện trêu chọc ngay vì quá buồn cười.

Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ - Ảnh 1
Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ - Ảnh 2
Suýt ''tấu hài'' nhưng cô nàng vẫn nhanh chóng lấy lại thần thái - Ảnh: Internet

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta do Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đóng chính đã có một cảnh hài hước để đời ngay đầu tập 1. Tiểu mỹ nhân Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận) vì lỡ làm rơi máy chụp hình trong sân nhà người khác nên đã cố chui đầu vào lấy. Ai ngờ đâu, cô lại bị mắc kẹt và không tài nào rút đầu ra khỏi cửa được. Lúc này đây, Dư Hoài đã nhìn thấy vụ việc và chạy đến trêu chọc Cảnh Cảnh. 

Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ - Ảnh 3
Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ - Ảnh 4

Tình huống "muối mặt" nhất của Đàm Tùng Vận trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Ở Nghìn Lẻ Một Đêm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có một pha thả dáng "đi vào lòng đất" bởi sự cố không ai ngờ tới. Khi đang dạo bước trong nhà kính trồng hoa của Bách Hải (Đặng Luân), Lăng Thất Thất (Địch Lệ Nhiệt Ba) bỗng bị... vướng tóc vào một nhánh cây. Cô không tài nào gỡ ra được, và lúc này Bách Hải bước vào để bàn chuyện phát triển kỹ thuật phun hơi mới cho cây. Hình ảnh ngay sau đó không khỏi khiến cho netizen phải phì cười '' này thì tạo dáng''. 

Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ - Ảnh 5
Top những khoảnh khắc 'xấu hổ' không biết giấu mặt vào đâu của sao nữ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba 'trả giá' vì làm trò quyến rũ không đúng lúc, đúng chỗ - Ảnh 6

Cho chừa cái tội "sang chảnh" không đúng chỗ - Ảnh: Internet

 

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