Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tập trung đóng phim hiện đại, Lý Hiện chính thức 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hạo Y Hành đại khái là chiếu không được, về sau đoàn đội của Arthur sẽ không nhắc đến bộ phim này nữa.

2. Lâm Ngạn Tuấn vốn nghĩ mở một buổi biểu diễn ca nhạc nhỏ để gặp gỡ fan nhưng với tình hình hiện tại rất khó thực hiện.

3. Ngô Tuyên Nghi sự nghiệp gần đây không có khởi sắc khiến cô ấy rất bực tức, công ty đối với cô ấy cũng không dễ chịu.

4. Những kịch bản mà Địch Lệ Nhiệt Ba đang xem hiện nay đều là những bộ phim truyền hình hiện đại, thiên về công sở.

5. Chương trình giải trí "Mang Thú Cưng Tới Yêu Đương" của Mango TV dự kiến ​​mời các khách mời: Trần Vỹ Đình, Dương Mịch, Cung Tuấn, Kim Thần, Trương Đại Đại....

6. Webdrama của Đằng Tấn là "Trường Nhai Trường" do La Vân Hi, Ngu Thư Hân đảm nhận vai chính.

7. Trình Tiêu sắp tới sẽ đi làm thầy vũ đạo cho một chương trình giải trí.

8. Xích tử chi tâm do Mao Hiểu Đồng, Kim Thế Giai diễn chính.

9. Dự án của Đằng Tấn: Phiên toà hiện trường với nam - nữ diễn chính là Lý Hiện, Đàm Tùng Vận, thánh 7 khai máy.

10. Thị trường phim thần tượng đã không còn chỗ cho Đường Yên.

11. Tây xuất ngọc môn: Nghê Ni, Bạch Vũ, Kinh Siêu, Mạnh Tử Nghĩa, tạm định khai máy trong tháng này.

12. Dương Mịch xác thật từng khuyên Lưu Thi Thi hãy ly hôn, tính cách của cô ấy chính là sẽ khuyên người ta nhảy ra khỏi vũng bùn, cô ấy cảm thấy sau ly hôn cuộc sống càng vui vẻ.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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