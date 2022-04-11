Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/4/2022: Triệu Lộ Tư cũng có rất nhiều bạn thân trong Cbiz, Cổ Lực Na Trát được kì vọng lớn trở thành 'Nữ thần kim ưng' năm nay?

1. Trần Hiểu, Lý Thấm, Dương Dương, Ngô Thiến, Hồ Nhất Thiên, Quách Hiểu Đình, Trương Bân Bân, Ngô Kỳ Long. Mọi người hiện tại đều bị cách lý ở Thượng Hải, các hành trình đều phải huỷ.

2. Trương Tuyết Nghênh trên tay cầm rất nhiều tài nguyên, đều là webdrama.

3. Quách Hiểu Đình diễn vai Thuận Đức Tiên Cơ lần này biểu hiện xuất sắc, có khả năng kế tiếp sẽ nhận được thêm vài kịch bản vai nữ 2 phim đại chế tác, kĩ thuật diễn của cô ấy cũng được đánh giá tốt.

4. Nhà đầu tư đối với Cổ Lực Na Trát kì vọng rất lớn, nữ thần kim ưng năm nay cũng sớm định là cô ấy, còn chuẩn bị không ít bản thảo trước.

5. Phim của Cổ Lực Na Trát thường là do người đại diện chủ định. Bản thân nữ diễn viên không có ý kiến gì.

6. Trương Nghệ Hưng sắp cho ra mắt một nhóm nhạc nam vị thành niên giống với Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

7. Bạch Kính Đình hiện tại không quá suy xét nhận cổ trang kịch, trừ khi là kịch bản thực tốt, hơn nữa anh ấy trước mắt chỉ nghĩ nhận phim S+, kế tiếp khả năng sẽ cùng Lôi Giai Âm có hợp tác.

8. Sau khi phim mới bị chê, đoàn đội Dương Dương liền đặt trọng tâm lên PR cho bộ cổ trang.

9. Vu Chính vẫn muốn tác hợp cho Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn hợp tác một bộ cổ trang nữa.

10. Triệu Lộ Tư cũng có rất nhiều bạn thân trong giới giải trí tuy nhiên họ đều không nổi lắm.

11. Trương Nhược Quân vẫn đang đợi vào đoàn Khánh Dư Niên 2, hiện bộ phim vẫn chưa khai máy vì thiếu vốn đầu tư.

12. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng cuối tháng 5.

13. Phim Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ lên sóng giữa thánh 5 trên Iqiyi.

14. Đường Yên đã hoàn toàn tụt lại phía sau so với lứa, hiện tại đoàn đội đã bắt đầu xem đến những kịch bản vai người mẹ.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.