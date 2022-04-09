Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/4/2022: Danh tiếng của Đàm Tùng Vận đứng đầu trong tiểu hoa đán 90, Cung Tuấn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu quảng bá 'An Lạc truyện'?

Sao quốc tế 09/04/2022 11:06

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim "Người Phiên Dịch" với sự tham gia của các diễn viên: Trương Dịch, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tuấn Khải, Tề Khê sẽ khai máy từ ngày 10/4.

 

2. Nhậm Gia Luân tiếp theo đã định là bộ cổ trang Vô Ưu Độ, nữ chủ tạm định là Tống Tổ Nhi.

 

3. Âu Dương Na Na hiện vẫn có nguồn lực rất tốt ở Đại luc, điện ảnh, truyền hình đều không thiếu.

 

4. Trương Tân Thành hiện tiếp xúc bộ Huyện Ủy Đại Viện, sau còn một bộ điện ảnh.

 

5. An Lạc Truyện của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu các hoạt động quảng bá cho bộ phim.

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6. Mặc dù Vương Nhất Bác không còn tham gia "Thiên Thiên Hướng Thượng" nữa nhưng quan hệ của anh ấy với Uông Hàm và Đại Trương Vỹ vẫn luôn rất tốt.

 

7. Chương Nhược Nam muốn tham gia web drama "Cậu Cũng Có Ngày Hôm Nay", nam chính là Trần Tinh Húc.

 

8. Vương Tuấn Khải thường tự mình tham gia các môn thể thao mạo hiểm. Nếu bố mẹ có ý kiến sẽ bí mật đi.

 

9. Tài nguyên và độ nổi tiếng hiện tại của Đàm Tùng Vận là tốt nhất trong các tiểu hoa 90.

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10. Lưu Hạo Tồn vì danh tiếng không tốt nên các hạng mục trước đó đều đang bị đẩy lui.

 

11. Khôn Ninh của Bạch Lộc dự kiến khai máy vào trung tuần tháng 5. Trương Bân Bân sẽ gia nhập đoàn phim sau do còn vướng một vài cảnh quay, Bạch Lộc sẽ quay cảnh đơn lẻ trước.

 

12. "Cánh Cửa Trọng Sinh" của Trương Dịch và Vương Tuấn Khải dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào cuối tháng này.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn Sao Hoa ngữ làng sao

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