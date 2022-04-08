Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

1. Phim truyền hình "Ngươi cũng có ngày hôm nay" do diễn viên Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam đảm nhận đã lấy được giấy phép quay phim 45 tập.

2. Tin tức "Trầm Hương Như Tiết" lên sóng tháng 5 không đúng, sẽ không thể lên nhanh như vậy, hậu kì còn chưa xong.

3. Đàn Kiện Thứ hiện tại lúc nào cũng bị giới truyền thông vây kín.

4. Angela Baby cùng chồng cũ hiện tại quan hệ rất dè dặt, không tự nhiên, nữ diễn viên thường hay ám chỉ ra ngoài tỏ vẻ chồng cũ muốn vãn hồi với mình nhưng lại không muốn, không thích tiếp tục hi sinh.

5. Chu Khiết Quỳnh và Cúc Tịnh Y quan hệ khá tốt, nếu đóng phim cùng một thành phố sẽ qua thăm nhau.

6. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu lại lần nữa kéo dài thời hạn.

7. Vương Gia Nhĩ ở trong vòng phú bà có quan hệ rất tốt, không những trong nước, mà ngay tại Hàn cũng quen biết rất nhiều tài phiệt.

8. Trần Lập Nông và Âu Dương Đệ Đệ xác thực chỉ là bằng hữu, anh ấy có bạn gái là người ngoài giới giải trí.

9. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn giữ liên hệ với nhau, hai người gần nhất còn cùng nhau tham gia tiệc của các đạo diễn Chính Ngọ.

10. Đàn Kiện Thứ có quan hệ rất tốt với Hà Cảnh.

11. Trịnh Sảng đến giờ vẫn không thừa nhận 2 đứa trẻ kia là con mình, nàng có ý tứ 2 đứa trẻ kia là của bạn trai cũ với người khác, không nằm trong bụng nàng sinh ra thì không tính là con nàng.

12. Đặng Luân vì quay lại không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn cầm hắc liệu đi uy hiếp đại lão nào đó, cầu đối phương giúp mình cầu tình phía trên cho mình thêm một cơ hội.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.