Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'đổi hướng' sang phim điện ảnh, Nhậm Gia Luân định hướng đóng phim cổ trang?

1. Tứ Hải Trọng Minh gần nhất tiếp xúc Kim Thần, trước đó vốn đã định là Lý Nhất Đồng nhưng hiện tại vị trí của cô ấy đã bị lung lay, Kim Thần có mối quan hệ tốt với nhà đầu tư nên khả năng cao sẽ lấy được vai, nam chính đã định là Thành Nghị.

2. Triệu Lệ Dĩnh tiếp theo vào đoàn là điện ảnh, cộng sự trung sinh, cùng thể loại chức nghiệp giống như phim phiên dịch quan, Triệu Lệ Dĩnh cam tâm lấy phiên 2, trước mắt hạng mục còn đang bảo mật, trong vòng những nữ nghệ sĩ thu được tiếng gió bắt đầu đỏ mắt với Triệu Lệ Dĩnh.

3. Viên Băng Nghiên cùng Trịnh Nghiệp Thành đóng chính phim Chúc Khanh Hảo dự kiến tháng 4 lên sóng, hiện tại số người hẹn muốn xem trước sắp phá trăm vạn, ngoài ý muốn rất được quan tâm, bộ phim này Viên Băng Nghiên tạo hình rất xinh đẹp.

4. Cung Tuấn đã ký hợp đồng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Vương Quyền Thiên, bộ phim này nữ chủ đã cọ một vòng lưu lượng hoa, địa vị không đủ đều không cần, cuối cùng không tìm được ai, trong khoảng thời gian này lại tìm đến một đám tiểu hoa mới.

5. Vô Ưu Độ đã định nữ chính là Tống tổ nhi, tháng 6 khởi động máy, đạo diễn chính là Lâm Ngọc Phân, hạng mục đầu tư không tính là lớn, Tống Tổ Nhi chịu đóng cũng là vì đội ngũ chế tác tốt, nàng đối với nam chính Nhậm Gia Luân vô cảm, sẽ rất ít buộc chặt tuyên truyền.

6. Thành Nghị hiện nay cũng coi như đệ nhất tiểu sinh lứa 90 phim cổ trang.

7. Nhậm Gia Luân định hướng sẽ tiếp tục diễn cổ trang.

8. Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng, nhà cũng đã mua nhưng vẫn chưa có ý định cưới, Lộc Hàm muốn chuyển về làm phía sau hậu trường, Quan Hiểu Đồng muốn đứng vững gót chân trong vòng điện ảnh.

9. Tống Thiến có một trợ lý sinh hoạt riêng chuyên giúp nàng nuôi heo.

10. Trần Phi Vũ gần đây lại xem một kịch bản song nam chủ, anh ấy chưa từ bỏ ý định.

11. Lưu Hạo Nhiên muốn nuôi râu để đi theo lộ tuyến nam nhân thành thục.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.