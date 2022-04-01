Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/4/2022: Mã Tư Thuần sắp kết hôn, Lâm Tâm Như sắp 'nên duyên' với Nguyễn Kính Thiên trong phim mới?

Sao quốc tế 01/04/2022 09:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạn trai của Trương Giai Ninh bắt đầu đầu tư vào giới giải trí để cô ấy đóng vai nữ chủ.

 

2. Bộ phim "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" chọn nữ chính là Điền Hi Vi.

 

3. Đồng Dao sẽ giúp Nhất Tâm mang người mới để đổi tài nguyên.

 

4. Mã Tư Thuần đang dần giảm cân để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Cô ấy vẫn muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

sao hoa ngu

5. Dương Dương muốn dựa vào Đặc Chiến Vinh Quang để lấy giải thưởng.

 

6. Trương Thiên Ái đã kí hợp đồng tham gia Sóng Tỷ 3.

 

7. Thân Ái Tiểu Hài Tử do Tần Hạo, Nhiếp Viễn, Tạ Khả Dần đóng chính 10/4 lên sóng.

 

8. Bộ phim Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan là do chính Chung Hán Lương tham gia đầu tư.

 

9. Sơn Hà Minh Nguyệt: Phùng Thiệu Phong, Trần Bảo Quốc, Thành Nghị lên sóng 7/4 đài Bắc Kinh giờ hoàng kim.

 

10. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng vào tháng 6 trên đài Chiết Giang, Đông Phương và Youku.

 

11. Chúc Khanh Hảo của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành lên sóng 22/4.

 

12. Ngô Thiến và lão bản Hoa Sách quan hệ rất tốt, cô ấy sẽ gia nhập cổ phần Hoa Sách trở thành lão bản.

 

13. Lâm Tâm Như và Nguyễn Kính Thiên sẽ hợp tác phim mới.

sao hoa ngu 1

14. Nhậm Gia Luân sẽ tham gia Hải Phóng Phái quý 2.

 

15. Tuy ngoài mặt không thấy giao tiếp nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát quan hệ không tệ.

 

16. Gu bạn gái của Trương Nghệ Hưng là kiểu những cô gái ngọt ngào.

 

17. Cảnh Điềm rất dễ nói chuyện, tính tình hiền lành dịu dàng. Được đánh giá là một nghệ sĩ tốt để hợp tác.

 

18. Hầu Minh Hạo luôn muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Mã Tư Thuần Lâm Tâm Như sao Hoa ngữ làng sao phim Trung Quốc

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