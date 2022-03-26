Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2022: Angela Baby và Ngu Thư Hân hợp tác kinh doanh, phim của Dương Mịch tạm thời sẽ không lên sóng?

Sao quốc tế 26/03/2022 11:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đội hình phim Ta Là Pháo Hoa Nhân Gian: Dương Dương, Vương Sở Nhiên, Trương Nguyệt, Vương Ngạn Lâm, Nguỵ Đại Huân.

 

2. Tài nguyên của Lý Nhất Đồng so với các tiểu hoa lưu lượng đều tốt hơn.

 

3. Đoàn đội của Chu Nhất Long đang thảo luận thăng cấp danh phận với Louis Vuitton.

 

4. Angela Baby Ngu Thư Hân muốn hợp tác kinh doanh, cụ thể là mở tiệm lẩu.

 

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5. Mạnh Mỹ Kỳ hiện tại bắt đầu xem đến webdrama, trước đây cô ấy rất ghét bỏ phim đầu tư thấp, đã từ chối tất cả nhưng hiện tại chỉ có thể tạm thời nhận phim đầu tư thấp.

 

6. Hàn Đông Quân và Trần Dao khả năng muốn công khai mối quan hệ.

 

7. Luật Sư Thực Tập: Bạch Bách Hà, Lâm Canh Tân.

 

8. Trầm Vụn Hương Phai dự kiến lên sóng tháng 8.

 

9. Đặng Luân hiện muốn chuyển qua làm phía sau màn ảnh nhưng không có ai nguyện ý giúp anh ấy.

 

10. Nhậm Gia Luân sau khi đóng máy Mộ Sắc Tâm Ước sẽ không vào đoàn mới ngay mà tham gia show định kỳ.

 

11. Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính tạm thời sẽ không lên sóng, kế hoạch tuyên truyền sẽ tạm thời gác lại.

 

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12. Hiện tại chống lưng lớn nhất của Cúc Tịnh Y là iqiyi, tài nguyên của cô ấy cơ bản đều ở đây, chủ yếu là cổ trang.

 

13. Năm nay Lôi Giai Âm, Bạch Vũ, Chu Nhất Long cùng tranh thị đế Bạch Ngọc Lan.

 

14. Địch Lệ Nhiệt Ba có một chút vấn đề về dạ dày do phải kiểm soát chế độ ăn uống trong thời gian dài. Đoàn đội cũng đã nhắc nhở cô ấy theo dõi chăm sóc cơ thể.

 

15. Nhậm Mẫn và Lưu Hạo Tồn có mối quan hệ bình thường. Trước khi nổi tiếng, Lưu Hạo Tồn ở trong lớp không mấy nổi bật.

 

16. Ngô Hân kết hôn.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Mịch sao Hoa ngữ Ngu Thư Hân làng sao

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