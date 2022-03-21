Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2022: Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác kinh doanh, Đặng Luân quay lại Cbiz sau bê bối trốn thuế?

2. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ tương tác mạnh hơn để đẩy "phản ứng hóa học" cho bộ phim "Ngự Giao Ký".

3. Đặng Luân không từ bỏ việc quay lại, hiện tại anh ấy đang liên hệ với một đoàn đội quan hệ xã giao rất mạnh chuẩn bị tẩy trắng.

4. Lưu Hạo Nhiên hiện tại rất thân thiết với đài Xoài.

5. Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa, nam chính Lý Hiện, nữ chính đang tiếp xúc Nghê Ni hoặc Trương Hinh Dư.

6. Hiện tại, công ty vẫn hướng cho Ngô Tuyên Nghi đi con đường diễn viên, cũng sẽ tiếp điện ảnh nhưng có chút thay đổi đó là hiện tại sẽ suy xét cả vai nữ hai.

7. Huyện Uỷ Đại Viện: Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tử Văn.

8. Đoàn đội Dịch Dương Thiên Tỉ có nhân viên mát xa mắt riêng.

9. Đằng Tấn có một bộ tiên hiệp tìm đến Dương Mịch và Cung Tuấn, hiện tại Dương Mịch đã từ chối, Triệu Lộ Tư sẽ đóng cùng Cung Tuấn.

10. Dương Siêu Việt nhờ vào những livestream gần đây thu được rất nhiều người hâm mộ mới.

11. Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh sẽ thường xuyên mang theo con cùng nhau đi tụ tập, hai người hiện tại cùng nhau đầu tư, một hai tháng tới đều không vào đoàn đóng phim.

12. Phim Điểm Mấu Chốt do Cận Đông, Thành Nghị, Thái Văn Tịnh đóng chính muốn lên sóng ngay trong năm nay.

13. Nhậm Mẫn mấy năm nay vẫn luôn là tiểu hoa được nâng đỡ số 1 của Quang Tuyến.

14. Dương Mịch hiện tại đóng phim sẽ tự dùng tiếng nói của chính mình.

15. Mật Thất mùa mới đang tìm Vương Gia Nhĩ cho vị trí thường trú, ngoài ra tổ sản xuất cũng tiếp xúc với Trương Nhược Quân và Bạch Kính Đình để cứu vãn, chưa biết họ có đồng ý hay không.

16. Lưu Vũ trước mắt vẫn tập trung làm idol, chỉ có điều điều kiện hiện tại để phát triển của một idol tương đối hạn chế nên đoàn đội tính đến chuyện nhận phim, thế nhưng điều kiện của cậu ấy lại không phù hợp nên tạm thời vẫn chỉ làm một idol đơn thuần mà thôi.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.