Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2022: Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác kinh doanh, Đặng Luân quay lại Cbiz sau bê bối trốn thuế?

Sao quốc tế 21/03/2022 10:33

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương và Triệu Lộ Tư sắp tới sẽ đẩy mạnh truyền thông rất nhiều.

 

2. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ tương tác mạnh hơn để đẩy "phản ứng hóa học" cho bộ phim "Ngự Giao Ký".

 

3. Đặng Luân không từ bỏ việc quay lại, hiện tại anh ấy đang liên hệ với một đoàn đội quan hệ xã giao rất mạnh chuẩn bị tẩy trắng.

 

sao hoa ngu

4. Lưu Hạo Nhiên hiện tại rất thân thiết với đài Xoài.

 

5. Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa, nam chính Lý Hiện, nữ chính đang tiếp xúc Nghê Ni hoặc Trương Hinh Dư.

 

6. Hiện tại, công ty vẫn hướng cho Ngô Tuyên Nghi đi con đường diễn viên, cũng sẽ tiếp điện ảnh nhưng có chút thay đổi đó là hiện tại sẽ suy xét cả vai nữ hai.

 

7. Huyện Uỷ Đại Viện: Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tử Văn.

 

8. Đoàn đội Dịch Dương Thiên Tỉ có nhân viên mát xa mắt riêng.

 

9. Đằng Tấn có một bộ tiên hiệp tìm đến Dương Mịch và Cung Tuấn, hiện tại Dương Mịch đã từ chối, Triệu Lộ Tư sẽ đóng cùng Cung Tuấn.

 

10. Dương Siêu Việt nhờ vào những livestream gần đây thu được rất nhiều người hâm mộ mới.

 

11. Lưu Thi ThiTriệu Lệ Dĩnh sẽ thường xuyên mang theo con cùng nhau đi tụ tập, hai người hiện tại cùng nhau đầu tư, một hai tháng tới đều không vào đoàn đóng phim.

 

sao hoa ngu 1

12. Phim Điểm Mấu Chốt do Cận Đông, Thành Nghị, Thái Văn Tịnh đóng chính muốn lên sóng ngay trong năm nay.

 

13. Nhậm Mẫn mấy năm nay vẫn luôn là tiểu hoa được nâng đỡ số 1 của Quang Tuyến.

 

14. Dương Mịch hiện tại đóng phim sẽ tự dùng tiếng nói của chính mình.

 

15. Mật Thất mùa mới đang tìm Vương Gia Nhĩ cho vị trí thường trú, ngoài ra tổ sản xuất cũng tiếp xúc với Trương Nhược Quân và Bạch Kính Đình để cứu vãn, chưa biết họ có đồng ý hay không.

 

16. Lưu Vũ trước mắt vẫn tập trung làm idol, chỉ có điều điều kiện hiện tại để phát triển của một idol tương đối hạn chế nên đoàn đội tính đến chuyện nhận phim, thế nhưng điều kiện của cậu ấy lại không phù hợp nên tạm thời vẫn chỉ làm một idol đơn thuần mà thôi.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Thi Thi Đặng Luân sao Hoa ngữ làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2022: Dương Tử 'cặp kè' với Dương Dương, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã tách riêng đoàn đội để có tiếng nói hơn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2022: Dương Tử 'cặp kè' với Dương Dương, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã tách riêng đoàn đội để có tiếng nói hơn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2022: Lưu Thi Thi 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân, Đặng Luân bị các thương hiệu đòi tiền bồi thường hậu trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2022: Lưu Thi Thi 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân, Đặng Luân bị các thương hiệu đòi tiền bồi thường hậu trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2022: Vương Hạc Đệ công khai người yêu, Phạm Băng Băng đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2022: Vương Hạc Đệ công khai người yêu, Phạm Băng Băng đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/3/2022: Hậu Đặng Luân trốn thuế, Nghê Ni 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác, phim của Triệu Lệ Dĩnh bị lùi lịch chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/3/2022: Hậu Đặng Luân trốn thuế, Nghê Ni 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác, phim của Triệu Lệ Dĩnh bị lùi lịch chiếu?

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào