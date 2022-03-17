Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2022: Lưu Thi Thi 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân, Đặng Luân bị các thương hiệu đòi tiền bồi thường hậu trốn thuế?

1. Ám Dạ Hành Giả do Lý Dịch Phong và Tống Dật đóng chính đã xin được giấy phét phát sóng, tháng 4 lên sóng Iqiyi.

3. Lưu Vũ hiện tại cũng đang tiếp xúc kịch bản, hiện tại idol cuối cùng cũng là đi đóng phim hết.

4. Bên trên về cơ bản đã tra xét một vòng các minh tinh có danh tiếng, những ai đã nộp bổ xung sẽ không bị công bố, nhưng Đặng Luân mãi không chịu nộp đủ, lần này bị công bố ra bất ngờ đoàn đội của anh ấy cũng không nắm được tình hình, hiện tại các thương hiệu đều tìm đến cửa đòi tiền bồi thường hợp đồng.

5. Mộng Hoa Lục và Thả Thí Thiên Hạ đều kéo dài thời gian chiếu sang tháng 4.

6. "Ai Là Hung Thủ" của Triệu Lệ Dĩnh muốn quay phần 2, dàn diễn viên như cũ.

7. Từ Chính Khê không muốn xào couple với Chu khiết Quỳnh, đoàn làm phim cấp phí marketing cũng không nhiều nên Chu Khiết Quỳnh chuẩn bị tự bỏ tiền ra quảng cáo.

8. Nữ tinh hay nói mình có nhiều mối quan hệ tốt trong giới giải trí, thậm chí còn là khuê mật với mấy đại hoa, nhưng đến một tấm ảnh chụp chung cũng không có.

9. Có nữ tinh gần đây đã đi viết sách, nội dung chính là những thủ đoạn marketing cô ấy đã thấy trong giới giải trí nhiều năm nay, đảm bảo nếu xuất bản sẽ bán rất chạy.

10. Khoảng Cách Xa Xôi Nhất do Chu Nhất Long, Chung Sở Hi đóng chính, tháng 4 khai máy.

11. Viên Băng Nghiên sắp vào đoàn cổ trang Bạch Trạch Lệnh.

12. Hồ yêu tiểu hồng nương: Lưu Thi Thi, Nhậm Gia Luân.

13. Còn hai nghệ sĩ nữa sẽ bị bóc trần, liên quan đến vấn đề thuế.

14. Lưu Diệu Văn ở trong nhóm có thể nói là nhận được sự chú ý nhiều hơn cả, đặc biệt là thời gian gần đây có rất nhiều nguồn lực bên ngoài tiếp cận với cậu ấy. Công ty cũng đã chuẩn bị thông cáo báo chí trên nhiều lĩnh vực, số liệu fans cũng rất quan trọng.

15. Lâm Mặc khá trọng tình cảm, là kiểu miệng thì sắt đá nhưng lại có trái tim nhạy cảm, nếu như có ai không vui, cậu ấy sẽ là người đầu tiên nhận ra.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.