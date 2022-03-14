Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/3/2022: Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt 'so kè' về mặt tài nguyên trong Cbiz?

Sao quốc tế 14/03/2022 19:58

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán.

1. Đặng Luân hiện tại tính cách có chút hướng nội, khó cùng người khác đối đáp, ai không biết còn tưởng anh ấy làm giá. 

2. "Gió nam hiểu lòng ta" do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính tạm định tháng 5 lên sóng youku.

3. Điện ảnh: Hiện đại ân thù lục, diễn chính: Dịch Dương Thiên Tỉ, Hoàng Bột

4. Hiện tại Triệu Lộ TưDương Siêu Việt có cạnh tranh khá lớn về mặt tài nguyên, vì hai người đi lộ tuyến giống nhau, nhưng Triệu Lộ Tư lại không đông fan bằng. Hai người hiện tại đều đang tiếp xúc một bộ tiên hiệp.

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5. Hiện tại thì dưa phim ảnh của Lâm Ngạn Tuấn đều là giả, đoàn đội của anh ấy vừa mới thành lập xong không thể đi vào hoạt động nhanh vậy

7. Nhìn lại mới thấy càng là những cặp đôi không liên quan thì càng dễ thành thật, như trước đó có Lộc Đồng, sau lại có Hoa Thần Vũ - Trương Bích Thần

8. Tần Tuấn Kiệt có quan hệ khá tốt với ngỗng, có quan hệ với vài cao tầng

9. Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi nội dung đã có sự cải biên rất lớn

10. Đoàn đội của Triệu Kim Mạch muốn biến cô ấy thành “khuê nữ quốc dân”, hiện tại đã chuẩn bị không ít bản thảo.

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11. Hiện tại đam sửa lại vì sự việc của Hứa Nguỵ Châu và Hoàng Cảnh Du làm ảnh hưởng, cơ bản không có cơ hội lên sóng

12. Đường Yên tuy nhận được nhiều lời mời phát sóng trực tiếp nhưng cô ấy sẽ không đi theo con đường này, vẫn sẽ tiếp tục đóng phim.

13. Cổ Lực Na Trát hiện tại nỗ lực tập trung cho sự nghiệp, nhưng cô ấy còn thiếu mất một tác phẩm tiêu biểu khẳng định tên tuổi

14. Thật ra trong giới giải trí không chỉ paparazzi mới chụp lén, một số minh tinh nhỏ cũng sẽ chụp lén

15. Ngỗng không sắp xếp được cho Dương Dương và Triệu Lộ Tư hợp tác tuyên truyền, hiện tại đều do đoàn phim tự mình tuyên truyền

16. Tâm sự nghiệp của Nghê Ni lại lần nữa cháy lên, sắp tới muốn hướng sự nghiệp đi theo con đường truyền hình

17. Triệu Lệ Dĩnh vừa đóng máy Dã Man Sinh Trưởng, kế tiếp sẽ sắp xếp nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

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18. Bộ phim Hàn Quốc: Tên tôi là Kim Sam Soon đã được mua lại bản quyền và đang trong quá chình chuẩn bị khởi quay

19. Dương Tử cuối tháng này sẽ vào đoàn phim: thử tâm an xử thị ngô hương, thể loại pháp luật

20. Yên Hủ Gia rất không thích người khác nói mình nổi nhờ bạn gái, từng có một người bạn vì nói vậy trước mặt anh ấy mà bị đánh

21. Thả Thí Thiên Hạ sẽ tranh thủ chiếu trong tháng 3 này.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2022: Đường Yên tái xuất trong phim mới, Lộc Hàm giải nghệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2022: Đường Yên tái xuất trong phim mới, Lộc Hàm giải nghệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán.

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Từ khóa:   Sao Hoa ngữ làng sao Dương Siêu Việt Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư

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