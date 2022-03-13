Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2022: Đường Yên tái xuất trong phim mới, Lộc Hàm giải nghệ?

1. La Vân Hi quay Trường Nguyệt Tẫn Minh đến 26/3 mới đóng máy, Bạch Lộc đóng máy trước.

2. Các nữ tinh hiện tại kí hợp đồng với công ty quản lý đều có thêm điều khoản nếu béo lên sẽ bị phạt.

3. Dương Tử trong giới thường chơi thân với bạn nam còn bạn nữ thì rất ít.

4. Hiện tại mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na có chút xa cách hơn trước.

5. Gia Hành năm nay sẽ dồn sức nâng đỡ Chúc Tự Đan.

6. Dương Dương chuẩn bị vào đoàn làm phim, hiện tại sẽ không nhận đi show và hoạt động offline nữa.

7. Chu Nhất Long sẽ không từ bỏ việc đóng phim truyền hình.

8. Thiên Hương Dẫn: Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi hợp tác lần 2.

9. Phạm Thừa Thừa hiện tại đang tiếp xúc một bộ phim cổ trang của Iqiyi.

10. Nhậm Gia Luân không quá để ý đến đánh giá người ngoài dành cho anh ấy, không thời thượng cũng không có vấn đề gì.

11. Lộc Hàm không có ý định giải nghệ, nhưng anh ấy vẫn đem không ít thương vụ chuyển qua cho Quan Hiểu Đồng.

12. Phim mới của Vu chính: Tựa như hàn quang gặp nắng gắt, diễn chính: Vương Nhất Triết, Hà Thuỵ Hiền.

13. Triệu Lệ Dĩnh sắp tới sẽ chụp 2 bìa tạp chí để tuyên truyền cho phim sắp lên sóng.

14. Lâm Ngạn Tuấn đã thoát khỏi công ty cũ, phải bồi thường không ít tiền, sắp tới iqiyi muốn hợp tác với anh ấy.

15. Đường Yên vẫn sẽ tiếp tục đi đóng phim, chỉ cần là kịch bản nữ chủ, phiên 2 cũng không sao.

16. Trương Tân Thành hiệp ước sắp đến kì sẽ không kí tiếp nữa, anh ấy muốn tìm tư bản mới, anh ấy đợi tiểu nam phong đóng máy sẽ vào đoàn Đại Tống thiếu niên chí 2 luôn.

17. Cung Tuấn sắp tới đi theo con đường của Hoàng Cảnh Du.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz