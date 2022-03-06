Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2022: Ngô Thiến khẳng định tập trung vào sự nghiệp, Hồ Ca sẽ nhận phim võ hiệp?

Sao quốc tế 06/03/2022 11:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

1. Vương Nhất Bác nhiều khả năng sẽ không phải là khách mời thường trú của "Street Dance 5". Kế hoạch của anh ấy trong năm nay chủ yếu là phim ảnh.

2. Ngô Thiến hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn, cô ấy giờ chỉ muốn phát triển sự nghiệp và chăm sóc con cái.

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3. Hoa Thần Vũ có một chương trình giải trí về tình yêu đàm phán với anh ấy.

4. Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vẫn đang ở bên nhau.

5. Triệu Kim Mạch đã liên hệ với bộ phim do Youku tự sản xuất "Thời thanh xuân không thể quay lại".

6. Đoàn đội của Thái Từ Khôn từng đề nghị anh ấy thử sức với các bộ phim thần tượng, nhưng anh ấy vẫn từ chối. Anh ấy vẫn muốn đi theo con đường âm nhạc và các chương trình giải trí hơn.

7. Dương Tử sẽ tham gia show Hôn lễ Trung Quốc.

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8. Tống Á Hiên chủ yếu dựa vào các chương trình giải trí và các chủ đề hàng ngày để duy trì độ nổi tiếng của mình. Cậu ấy sẽ bắt đầu đóng phim sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.

9. Đinh Trình Hâm thường xuyên bị chặn ở trường, nhiều nữ sinh muốn mua tài khoản WeChat của cậu ấy. Kết quả là bây giờ cậu ấy đã tắt chức năng thêm bạn bè.

10. Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi hiện là đại diện của những người trẻ tuổi đã được chứng nhận bởi CCTV. Đôi khi họ sẽ đưa ra một làn sóng tiếp thị năng lượng tích cực trên nền tảng CCTV. 

11. Dương Dương đã ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ trước đây. Gần đây anh ấy đang cân nhắc xem có nên ký với Nhậm Hào hay không.

 

12. Tống Tổ Nhi hiện tại muốn đi lộ tuyến lưu lượng, cô ấy và Dương Mịch là khuê mật tốt.

 

 

13. Phim cổ trang mới của Dương Tử diễn viên nam đều là tuyến 2 tuyến 3.

 

14. Hồ Ca khả năng sắp tới sẽ nhận phim võ hiệp.

 

 

 

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15. Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại rất coi trọng việc hợp tác cùng thương hiệu quốc tế.

 

16. Hiện tại Đặng Luân đã kí thêm hợp đồng về thương vụ với bên ngoài, năm nay vấn đề tài nguyên thương vụ của anh ấy sẽ có khởi sắc lớn.

 

17. Mao Hiểu Đồng năm nay đã kí hợp đồng đánh cược.

 

18. Chuyên viên trang điểm của Cúc Tịnh Y được trả lương cao hơn so với các chuyên viên tranh điểm khác trong giới.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz

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Tin tức "dưa" Cbiz ngày hôm nay (5/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Ngô Thiến Hồ Ca Dương Tử sao Hoa ngữ làng sao

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