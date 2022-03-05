Liệu Dương Tử có lợi thế trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh với bộ phim cổ trang 'Trường tương tư'?

Sao quốc tế 05/03/2022 11:30

Hai bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" của Dương Mịch và "Hạnh phúc đến vạn gia" của Triệu Lệ Dĩnh đều thuộc thể loại phim hiện đại. Song, Dương Tử lại khác biệt với "đàn chị" khi ra mắt với phim cổ trang "Trường tương tư".

Từng được dự đoán sẽ đóng cặp cùng Dương Dương trong "Trường tương tư", song, các gương mặt sáng giá dự kiến kết hợp với Dương Tử chính là Trương Vãn Ý và Huỳnh Tông Trạch. Trong đó, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu, Trương Vãn Ý vào vai Đồ Sơn Cảnh, Huỳnh Tông Trạch vào vai Chuyên Húc. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Vương Hoằng Nghị, nữ phụ là Vương Manh Lê.

Dựa vào cốt truyện, có thể thấy  "Trường tương tư" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình.

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Dương Tử - Ảnh: Internet

Nội dung phim khá phù hợp với thế mạnh diễn xuất của Dương Tử. Cộng thêm việc góp mặt của Trương Vãn Ý và Huỳnh Tông Trạch giúp bảo chứng cho chất lượng của phim. Hiện, nhà sản xuất chưa lên tiếng về thông tin 3 ngôi sao này có chính  thức góp mặt cùng nhau hay không, tuy nhiên, với sức hút của mình, họ khiến "Trường tương tư" trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.

Việc trở lại của Dương Tử được xem là hướng đi có phần lợi thế trước các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Bởi vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều đóng phim hiện tại, sự cạnh tranh của họ với Dương Tử là không nhiều.

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Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dương Mịch đóng "Định luật 80/20 của tình yêu". Đó là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn. Còn Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hạnh phúc đến vạn gia”.

Phim kể về quá trình trưởng thành của một cô gái thôn quê trở thành cô gái thành thị. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai cô thôn nữ Hạnh Phúc, được gả đến Vạn Gia làm dâu.

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Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đang chuyển hướng sang dòng phim hiện tại. Họ muốn làm mới bản thân với công chúng trong năm 2022.

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