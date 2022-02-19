Sau khi 'Thanh trâm hành' bị 'đắp chiếu' do Ngô Diệc Phàm, Dương Tử được 'cứu nguy' bởi nam thần này

Sao quốc tế 19/02/2022 16:02

Sau vài năm 'Thanh trâm hành' có cơ hội quay lại, nam diễn viên Lâm Canh Tân là cái tên sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm vào vai nam chính.

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị phong sát, hàng loạt những tác phẩm có tên anh đều bị réo gọi và một trong số đó là "Thanh trâm hành". Được biết, trước khi xảy ra những bê bối của Ngô Diệc Phàm, tác phẩm đã quay xong và được mọi người quan tâm nồng nhiệt. Song, bộ phim đã nhanh chóng lọt vào danh sách đen.

Chưa kể, Dương Tử - nữ diễn viên hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm trong bộ phim này là người bị liên lụy nhiều nhất. Người hâm mộ của Dương Tử đều lo lắng bởi vì chuyện của Ngô Diệc Phàm mà bộ phim sẽ khó qua được kiểm duyệt, công sức của đoàn phim cũng các diễn viên coi như đổ sông đổ biển.

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Sau vụ bê bối tình ái của Ngô Diệc Phàm, 'Thanh trâm hành' nhanh chóng lọt vào danh sách đen - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ cho biết bộ phim này đang tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại. Theo đó, ê-kíp bí mật quay hình trở lại khi đoàn phim đang loay hoay tìm bối cảnh ở Hoành Điếm và âm thầm dựng lại bối cảnh, nhưng cố gắng giấu kín mọi thông tin.

Mới đây, trang Sohu đăng tải, Lâm Canh Tâm sẽ đến trường quay thực hiện lại toàn bộ cảnh quay của Ngô Diệc Phàm và Dương Tử. Đồng thời các diễn viên trong bộ phim cũng bắt buộc phải đến phim trường để phối hợp cùng nam diễn viên hoàn thành những cảnh quay tốt nhất có thể. 

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Lâm Canh Tân là cái tên sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm vào vai nam chính - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 12/2, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) công bố sẽ cấm nghệ sĩ phạm pháp, vô đạo đức xuất hiện trên phim truyền hình. Việc này nhằm loại bỏ những gương mặt kém lành mạnh khỏi màn ảnh nhỏ, hoàn thiện hệ thống đào tạo nhân tài đầu ngành với tiêu chí đội ngũ sản xuất từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên phải vừa có tài, vừa có đức. 

Do đó, nếu như nhà sản xuất "Thanh trâm hành" vẫn cứ chủ quan giữ lại những phân cảnh có hình ảnh của Ngô Diệc Phàm thì coi như chịu lỗ số vốn đầu tư 300 triệu NDT (1000 tỷ đồng) cho bộ phim này.

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