Cách đây không lâu, đoàn làm phim "Trầm Vụn Hương Phai" đã tung ra một MV nhạc phim siêu ngược tâm của cặp đôi chính. Thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hơn cả là tạo hình tóc trắng muốt của Dương Tử và Thành Nghị. Cụ thể, trong MV nhạc phim chính thức Trầm Hương (Trương Kiệt và Trương Lương Dĩnh hát chính) ra mắt sáng nay, bộ phim hé lộ rất nhiều phân cảnh ngược tâm, khóc hết nước mắt của đôi nhân vật chính.

Những cảnh trong MV hé lộ câu chuyện tình ngược tâm sắp tới - Ảnh: Internet

Trong đó, đặc sắc nhất là tạo hình tóc trắng của Nham Đàm và Ứng Uyên, vì nhiều nguyên do mà cả hai đều có lần tóc bạc trắng, mình đầy thương tích, tạo cảm giác vừa đẹp vừa bi thương. Ngay sau đó, cái tên Dương Tử lập tức leo lên trang chủ Weibo khi lọt No.2 Hotsearch với hagtag: "Tạo hình tóc trắng của Dương Tử". Nhiều người cũng đã tỏ ra vô cùng thích thú trước tạo hình mới lạ này của cặp đôi.