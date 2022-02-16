Tạo hình của Thành Nghị và Dương Tử ở "Trầm Vụn Hương Phai" khiến nhiều khán giả phải ngỡ ngàng và mong đợi.
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Cách đây không lâu, đoàn làm phim "Trầm Vụn Hương Phai" đã tung ra một MV nhạc phim siêu ngược tâm của cặp đôi chính. Thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hơn cả là tạo hình tóc trắng muốt của Dương Tử và Thành Nghị. Cụ thể, trong MV nhạc phim chính thức Trầm Hương (Trương Kiệt và Trương Lương Dĩnh hát chính) ra mắt sáng nay, bộ phim hé lộ rất nhiều phân cảnh ngược tâm, khóc hết nước mắt của đôi nhân vật chính.
Trong đó, đặc sắc nhất là tạo hình tóc trắng của Nham Đàm và Ứng Uyên, vì nhiều nguyên do mà cả hai đều có lần tóc bạc trắng, mình đầy thương tích, tạo cảm giác vừa đẹp vừa bi thương. Ngay sau đó, cái tên Dương Tử lập tức leo lên trang chủ Weibo khi lọt No.2 Hotsearch với hagtag: "Tạo hình tóc trắng của Dương Tử". Nhiều người cũng đã tỏ ra vô cùng thích thú trước tạo hình mới lạ này của cặp đôi.
Dương Tử được xem là một trong những tiểu hoa vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ hiệu nay sau hàng loạt tác phẩm nổi bật như Hương mật tựa khói sương, Thân ái nhiệt tình yêu thương... Trong khi đó, Thành Nghị cũng đang tạo được dấu ấn, được khán giả yêu thích trong bộ phim Lưu ly đang phát sóng trong thời gian gần đây. Vì vậy, nhiều khán giả vô cùng mong đợi vào sự kết hợp của cặp đôi này.
"Trầm vụn hương phai" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch kể về câu chuyện xoay quanh yêu tinh hoa sen - Nhan Đàm và nhân duyên cùng với những chuyến phiêu lưu của nàng với ngư tinh Dư Mặc và Ứng Uyên Đế quân.
Nhan Đàm (Dương Tử) vốn là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, vì hóa thành hình người trước thời hạn phải trải qua tình kiếp. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên đế quân (Thành Nghị) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm, cho đến khi gặp Đường Châu là Ứng Uyên chuyển thế.