Loạt mỹ nhân Hoa ngữ bị 'dìm' thê thảm khi đứng chung khung hình với đồng nghiệp: Lưu Diệc Phi già hơn đồng niên thấy rõ, Dương Tử bị Triệu Lệ Dĩnh 'dìm' thê thảm

Là một trong những sao nữ sở hữu gương mặt tròn không tuổi của C-biz, Trần Nghiên Hy nổi tiếng lúc nào cũng trẻ trung và tươi tắn, tuy vậy một lần chụp ảnh chung với đàn chị Chung Sở Hồng đã khiến cho nữ minh tinh phải hối hận.

Có thể thấy, tuy Chung Sở Hồng ăn vận khá đơn giản nhưng khí chất và nhan sắc đa lấn lướt luôn cả đàn em của mình, không hổ danh là mỹ nữ một thời của nền điện ảnh Hong Kong

Lưu Diệc Phi được nhiều người biết đến với nhan sắc thanh thoát cùng vóc dáng thướt tha, nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong một lần tăng cân nhưng lại phải chụp ảnh chung với người bạn đồng niên là Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cho 'thần tiên tỷ tỷ' phải hối hận.