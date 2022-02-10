Loạt mỹ nhân Hoa ngữ bị 'dìm' thê thảm khi đứng chung khung hình với đồng nghiệp: Lưu Diệc Phi già hơn đồng niên thấy rõ, Dương Tử bị Triệu Lệ Dĩnh 'dìm' thê thảm

Sao quốc tế 10/02/2022 17:12

Ngoài Lưu Diệc Phi và Cúc Tịnh Y ra thì vẫn còn nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác phải chịu thiệt thòi khi đứng chung với các đồng nghiệp trong khi bản thân cũng vô cùng xinh đẹp.

Là một trong những sao nữ sở hữu gương mặt tròn không tuổi của C-biz, Trần Nghiên Hy nổi tiếng lúc nào cũng trẻ trung và tươi tắn, tuy vậy một lần chụp ảnh chung với đàn chị Chung Sở Hồng đã khiến cho nữ minh tinh phải hối hận.

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Có thể thấy, tuy Chung Sở Hồng ăn vận khá đơn giản nhưng khí chất và nhan sắc đa lấn lướt luôn cả đàn em của mình, không hổ danh là mỹ nữ một thời của nền điện ảnh Hong Kong

Lưu Diệc Phi được nhiều người biết đến với nhan sắc thanh thoát cùng vóc dáng thướt tha, nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong một lần tăng cân nhưng lại phải chụp ảnh chung với người bạn đồng niên là Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cho 'thần tiên tỷ tỷ' phải hối hận.

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Nhiều người nhận xét Lưu Diệc Phi trong ảnh nhìn già hơn nữ minh tinh họ Triệu ít nhất là 5 tuổi, điều này cũng dễ hiểu khi mà Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là ngôi sao có gương mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều

Trước đây, nhiều lần Cúc Tịnh Y đã bị dân tình soi ra những bằng chứng cho thấy cô khai gian chiều cao của mình. Khi đứng chung trên sân khấu trong một sự kiện, 'mỹ nữ 4000 năm' đã bị Quan Hiểu Đồng 'chặt đẹp'.

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Ngoài diện mạo tươi tắn, trang phục tươm tất thì Quan Hiểu Đồng còn có chiều cao lý tưởng và đôi chân dài miên man - thứ mà Cúc Tịnh Y sẽ không bao giờ có được

Dương Tử chính là 'nạn nhân' tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh khi 'cả gan' đứng chung khung hình với nhau. Ít hơn Triệu Lệ Dĩnh tới 5 tuổi nhưng trong bức ảnh này Dương Tử khi so với "nàng Minh Lan" lại trông như một đàn chị dày dặn kinh nghiệm.

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Dương Tử ngoài khung xương đầu khá to lại còn bị thợ trang điểm "hại" thê thảm khi makeup quá đậm, vô tình gây ra cho cô cảm giác trưởng thành, đứng tuổi lại còn khá nhợt nhạt và kém sắc

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Cúc Tịnh Y sao Hoa ngữ

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