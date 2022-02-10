Loạt mỹ nhân Hoa ngữ bị 'dìm' thê thảm khi đứng chung khung hình với đồng nghiệp: Lưu Diệc Phi già hơn đồng niên thấy rõ, Dương Tử bị Triệu Lệ Dĩnh 'dìm' thê thảm

Ngoài Lưu Diệc Phi và Cúc Tịnh Y ra thì vẫn còn nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác phải chịu thiệt thòi khi đứng chung với các đồng nghiệp trong khi bản thân cũng vô cùng xinh đẹp.
- 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận 'thua kém' nhan sắc với mỹ nhân này
- Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40
Là một trong những sao nữ sở hữu gương mặt tròn không tuổi của C-biz, Trần Nghiên Hy nổi tiếng lúc nào cũng trẻ trung và tươi tắn, tuy vậy một lần chụp ảnh chung với đàn chị Chung Sở Hồng đã khiến cho nữ minh tinh phải hối hận.
Lưu Diệc Phi được nhiều người biết đến với nhan sắc thanh thoát cùng vóc dáng thướt tha, nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong một lần tăng cân nhưng lại phải chụp ảnh chung với người bạn đồng niên là Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cho 'thần tiên tỷ tỷ' phải hối hận.
Trước đây, nhiều lần Cúc Tịnh Y đã bị dân tình soi ra những bằng chứng cho thấy cô khai gian chiều cao của mình. Khi đứng chung trên sân khấu trong một sự kiện, 'mỹ nữ 4000 năm' đã bị Quan Hiểu Đồng 'chặt đẹp'.
Dương Tử chính là 'nạn nhân' tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh khi 'cả gan' đứng chung khung hình với nhau. Ít hơn Triệu Lệ Dĩnh tới 5 tuổi nhưng trong bức ảnh này Dương Tử khi so với "nàng Minh Lan" lại trông như một đàn chị dày dặn kinh nghiệm.
Ảnh: Internet