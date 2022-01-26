Tin tức dưa Cbiz ngày 26/01: Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hợp tác, 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi sắp lên sóng

1. Kế hoạch năm sau của Địch Lệ Nhiệt Ba là tiếp tục tham gia các chương trình tạp kỹ vui vẻ một chút, dù sao đi show sẽ kiếm tiền nhanh. Hiện vẫn đang bình tĩnh lựa chọn kịch bản.

3. Tài nguyên hiện giờ của Tỉnh Bách Nhiên chủ yếu ở bên giới thời trang , tháng sau anh sẽ cùng Đàm Tùng Vận khai máy bộ phim mới.

5. Âu Dương Na Na rất thích làm nũng, kể cả đối với bạn bè nam hay nữ đều như vậy.

6. Độ nổi tiếng và nhiệt độ của Dương Mịch mấy năm nay vẫn duy trì ở mức tốt. Tuy rằng thi thoảng tiếp thị quá mức bị chê cười, nhưng đều không làm tổn hại đến căn cơ. Bộ phim bác sĩ của cô và Bạch Vũ dự kiến sắp lên sóng, ekip vẫn muốn cô thử chuyển đổi đa dạng hơn một chút, dù sao con đường lưu lượng càng ngày càng khó đi.

7. Trương Nhược Quân, Nhạc Vân Bằng, Hoàng Tử Thao, Trần Phi Vũ đang chuẩn bị cho một chương trình tạp kỹ mới.

8. Trong giới có rất nhiều ngôi sao tuyến 18 muốn nổi tiếng, họ sẽ tìm tới các nhà sản xuất nữ, thậm chí tìm nữ minh tinh, rất nhiều người muốn đi đường tắt.

9. Thương Lan Quyết dự tính lên sóng quý 1/2022.



10. Thù lao đóng phim điện ảnh của Chu Nhất Long cực kì cực kì thấp, gần như là cho không.

11. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi khả năng sẽ lên sóng vào tháng 2, phía nền tảng vẫn rất coi trọng bộ phim này, nên đã sắp xếp hết kế hoạch tuyên truyền, muốn tranh thủ hiệu ứng năm mới. Lưu Diệc Phi và đoàn đội của cô luôn rất phật hệ, không chủ động ra ngoài tranh tài nguyên, đều là kịch bản tự tìm tới rồi chọn, cũng rất ít khi xảy ra xé tài nguyên với các nghệ sĩ khác.





12. Nữ đỉnh lưu gần đây cố tình marketing hình tượng người mẹ tốt bị chồng cũ biết được kết quả anh ta cũng truyền ra tin tứ nữ đình lưu và con trai thật ra không quá thân thiết.



13. Nữ idol trà sữa hay dùng đồ giả lẫn với đồ thật, nàng lo lắng cho hình tượng phú bà xây dựng bấy lâu của mình bị lật xe, đã bắt đầu đem những đồ giả giấu đi, phòng ngừa bị fans phát hiện ra, ảnh hưởng danh tiếng chính mình.



14. Giáo thảo có bộ phim mới chiếu kết quả rất tệ, đem thành quả chuyển hình thật vất vả bấy lâu của anh ấy đều hủy diệt đi, đoàn đội anh ấy ném nồi cho nữ chính, cho rằng do nữ chính có kỹ thuật diễn kém mới liên lụy đến bộ phim, khiến anh ấy đối diễn với nữ chính không có biện pháp phát huy tốt kỹ thuật diễn, thời điểm hai người hợp tác cũng không quá vui vẻ.

15. Dàn diễn Hoan Lạc Tụng hiện tại chỉ có Dương Tử và Kiều Hân là còn giữ quan hệ.





16. Tiểu long bao tuy biết lão công cùng hoa mặt tròn trên cơ bản không có khả năng hợp lại, nhưng vẫn phòng bị đối phương. Nàng cùng hoa mặt tròn đều phải quay xuân vãn, thời điểm gặp mặt rất xấu hổ, rốt cuộc nàng đành sau lưng phát không ít bản thảo kéo dẫm đối phương.



17. Trần Phi Vũ có chút thuỷ tinh tâm, anh ấy bị một cá nhân nói mệnh không tốt, thấy phim đam đang hot liền đi quay kết quả đam bị cấm, ngay cả phim đề tài huyền nghi trinh thám đang hot đến phiên anh ấy đi qua cũng giảm bớt nhiệt. Trần Phi Vũ nhìn thấy liền nóng nảy chưa cần đợi đoàn đội giải quyết liền đích thân đi báo cáo cá nhân đó.



18. Trương Hằng gần đây phát không ít bản thảo tố Trịnh Sảng không cấp phí nuôi con, anh ta còn đang tính toán yêu cầu cô ấy trả phí cao hơn nữa.



19. Tiên Kiếm 6, dự tính mời Ngô Lỗi và Tống Tổ Nhi diễn chính.

20. Đằng Tấn web drama: Giang hồ trạch nữ ký, diễn chính: Cao Vĩ Quang, Tuyên Lộ.







21. Lý Hiện và Cung Tuấn trong giới có cạnh tranh.



22. Kế hoạch chiếu phim Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh đã bị chậm lại, có thể phải đợi đến cuối tháng 2 mới có thể chiếu.



23. Triệu Kim Mạch hiện đang bị rất nhiều tiểu hoa khác nhòm ngó nếu không cẩn thận sẽ bị tung bản thảo hắc bất cứ lúc nào.



24. Tống Uy Long muốn chuyển mình đi hướng điện ảnh.



25. Dự án cổ trang "Oản thanh ti": Diễn chính là Bành Tiểu Nhiễm, Nhậm Gia Luân.





26. Phim điện ảnh Buộc chặt thiên đường, diễn chính Nghê Ni.



27. Đội hình cách chương trình xuân vãn năm nay:

- CCTV Xuân Vãn: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Nhậm Gia Luân, Trương Tiểu Phỉ, Giả Linh, Tống Thiến, Trương Nghệ Hưng…



- Bắc Kinh xuân vãn: Angelababy Dương Dĩnh, Lưu Vũ, Liễu Nham…



- Hồ Nam xuân vãn: Dương Tử, Thái Từ Khôn, Châu Dã…



- Hoa Nhân xuân vãn: Hoa Thần Vũ, Trần Lập Nông, Tiểu Quỷ, Hàn Tuyết…



- Phương đông xuân vãn: Cung Tuấn, Đường Yên, Lý Vũ Xuân, Trương Kiệt, Tôn Nhuế…



- Hà Nam xuân vãn: Vương Nhất Bác, Trịnh Vân Long, …



- Giang Tô xuân vãn: Hi Lâm Na Y , Cao Lại Mỹ Vân, Tạ Khả Dần…

- Sơn Đông xuân vãn: Lưu Vũ Hân, Tiết Chi Khiêm, Uông Tô Lang…



- Quảng Đông xuân vãn: Tiết Chi Khiêm, Dung Tổ Nhi, đàm Duy Duy…

- An Huy xuân vãn: Trương Kiệt, Trương Tịnh Dĩnh, Đại Trương Vĩ, Tôn Nam…

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)