Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Sao quốc tế 20/01/2022 18:50

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (20/01) liên quan đến nhiều ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Hứa Khải, Dương Dương, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba...

1. Phim Khai Đoan phát sóng xong, tổng cộng có 303 cái hot search, bình quân mỗi tập 38 cái hot search, đương nhiên hot search sẽ không chỉ do mua mà có nhiệt độ của bộ phim là thật sự cao, bằng không bình thường cho dù có mua, cũng căn bản không được nhiều hot search như vậy.

2. Thả Thí Thiên Hạ lên sóng quý 2 năm nay, Tinh Hà Xán Lạn sẽ sắp xếp lên sóng dịp cuối năm.

3. Ngỗng muốn mời Dương DươngLưu Diệc Phi hợp tác lần 2 quay phim truyền hình.

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'? - Ảnh 1

4. Trần Khôn đi đóng phim truyền hình kết quả thu được không tốt nên thời gian tới sẽ không đóng truyền hình nữa mà tiếp tục đóng điện ảnh.

5. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược lúc mới đầu quan hệ khá tốt, sau lại bởi vì vài nguyên nhân, vẫn luôn bất hòa, cũng không có khả năng hòa hợp, cũng may hai người mức độ nổi tiếng không cao lắm, sẽ không khiến công chúng phải tốn nước bọt thảo luận.

6. Vẫn luôn có kịch bản vai nam chính đến tìm Lưu Vũ Ninh nhưng không phải đại chế tác nên anh ấy không đồng ý, dù sao anh ấy cũng không chú trọng phiên vị, anh ấy chủ yếu chú trọng chất lượng kịch bản.

7. Dương Mịch hiện tại nhận phim chủ yếu xem phương diện chế tác, bộ phim Định luật yêu 80/20 của cô ấy và Hứa Khải quý 2 năm nay mới lên sóng.


Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'? - Ảnh 2

8. Ngỗng trước đây vẫn luôn có ý định mua lại 271 nhưng bị cự tuyệt, tình trạng này vẫn luôn kéo dài mấy năm nay, bây giờ tình hình của 271 cũng đang rất mệt mỏi hiện tại lại có tin 271 sặp bị một hãng di động trong nước thu mua.

9. Đường Yên bây giờ sẽ không nhận dạng vai ngốc bạch ngọt nữa, cô ấy định hướng đi con đường ngự tỷ.

10. Na Trát và Từ Khai Sính sẽ hợp tác phim mới.

11. Phim Nắng gắt tiếp xúc Địch Lệ Nhiệt Ba.

12. Tân Cố cung" - show của đài BK định thường trú là Đặng Siêu, phi hành gia gồm có: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trương Tân Thành, Hàn Tuyết, Lý Vũ Xuân.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'? - Ảnh 3

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'? - Ảnh 4

13. Phim mới của Cảnh Điềm thuộc thể loại dân quốc, sẽ tiếp tục marketing tạo hình sườn xám của cô ấy.

14. Tiểu sinh phim ngược nhiệt độ tác phẩm sau không giúp anh ấy tiến thêm một bước, hơn nữa chính anh ấy cũng không có tâm sự nghiệp. Không chỉ liên tiếp tuôn ra tai tiếng yêu đương còn không có quy hoạch lâu dài, cũng không tham gia show xoát mặt duy trì nhiệt độ, cho nên tự lãng phí thời kỳ hoàng kim của mình. Hiện tại nhân khí giảm xuống, kỹ thuật diễn còn không được người xem tán thành, đoàn đội gia đình cũng góp phần kéo chân sau anh ấy.

15. Couple cổ trang đã từng bạo hoả sẽ không hợp tác lần hai, hai người bọn họ quan hệ kém đã là chuyện mọi người đều biết, từ lần đầu tiên hợp tác xong về sau liền chặt đứt quan hệ với nhau, có kịch bản tốt tìm đến cửa muốn hai người tiếp tục hợp tác cũng đều bị hai bên đoàn đội cự tuyệt. Nhà trai hiện tại còn trong giai đoạn nghỉ ngơi, vẫn luôn không vào đoàn mới, trước đó có một hạng mục nhưng vì vấn đề tài chính nên bị kéo dài thời hạn.

16. Cung Tuấn sẽ trở thành thành viên thường trú của "Keep running" mùa tới.

17. Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi sẽ nên duyên trong bản truyền hình của "Phẩm chất lấp lánh".

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'? - Ảnh 5

18. Các thành viên của TFBOYS đều đã nhận được lời mời tham dự đêm Xuân vãn, cả ba đã gửi tiết mục riêng của mình cho ban tổ chức rồi, đợi xét duyệt nữa thôi.

19. Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu sẽ hợp tác trong "Hậu lãng".

20. Hôn lễ của Thẩm Mộng Thần và Đỗ Hải Đào vẫn cứ trì hoãn mãi, Thẩm Mộng Tần biết có thúc giục cũng chẳng có ích nên giờ cô ấy cũng không động đả gì đến nữa.

21. Nhậm Gia Luân vẫn luôn ra sức rèn luyện thể hình.

22. Các nghệ sĩ khác thì mua trà sữa, nước mát, kem đồ cho các nhân viên của đoàn phim, hoặc khi tham gia hoạt động, nhưng Vương Khải thì mua cổ vịt vì anh ấy thích. 

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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