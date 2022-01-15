Tin tức dưa Cbiz ngày 15/1: Hứa Khải không ký tiếp với Vu Chính, Triệu Lệ Dĩnh không đóng phim thần tượng

1. Triệu Lệ Dĩnh không muốn diễn Dữ Phượng Hành, dự án này là tư bản phía trên yêu cầu xuống, nàng đã tìm cách cự tuyệt, năm nay nàng cơ bản là không muốn diễn cổ trang nữa, chủ yếu sẽ tiếp xúc tài nguyên điện ảnh

Nữ chính trước đó tiếp xúc Viên Băng Nghiên

3. Lưu Học Nghĩa bởi vì lần trước bị nhà làm phim tuôn ra tin tức mặt trái, hiện tại không có cách nào nhận phim mới, ngắn hạn trong khoảng thời gian này không thể vào đoàn

4. Hợp đồng của Hứa Khải với Vu Chính sắp đến kì sẽ không kí tiếp, cậu ấy tiếp theo sẽ đầu quân vào ngỗng

5. Trần Dao hợp đồng đến kì, nhiều công ty muốn mời nàng nhưng cho đãi ngộ không cao nên nàng cảm thấy ở lại Đường Nhân có tiền đồ hơn

6. Phim Reply 1988 bản Trung, đổi tên: Ngã môn nhật tử, chủ diễn: Lý Tiểu Nhiễm, Lý Nãi Văn, Chu Y Nhiên, Chu Kỳ, Tân Bách Thanh

7. Thống kê Tấn Giang năm 2021 bán đi bản quyền của 120 IP, cuối cùng bộ nào có thể lên sóng mới được coi là có bản lĩnh

8. iQiyi show: Manh thám tra án 2

Khách mời: Sa Dật, Tôn Hồng Lôi, Đặng Luân, Dương Địch, Lý Vũ Xuân, Na Anh, Dương Tử

9. Dự án NANA chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản, nữ chính đang tiếp xúc Trương Tử Phong

10. Ngõ Nhỏ, diễn chính: Quan Hiểu Đồng, Thái Văn Tịnh, Triệu Lộ Tư tạm định cuối tháng 3 lên sóng

11. Chiết Giang truyền hình tổng nghệ Người theo đuổi ngôi sao 2, khách mời: Phạm Thừa Thừa, Tống Dật, Ngô Kỳ Long, Vương Diệu Khánh, Ngụy Đại Huân, Hàn Đông Quân, Đàn Kiện Thứ, Đổng Tư Thành, Lâm Canh Tân, Đồng Lệ Á, Chung Hán Lương, Ngu Thư Hân, Vương Gia Nhĩ

12. Đằng Tấn tổng nghệ: Kế hoạch trinh thám - chung cư số 11

Khách mời: Bạch Vũ, Quách Kỳ Lân, Tống Tổ Nhi, Châu Thâm, Lưu Vũ Ninh, Châu Kha Vũ, Thẩm Đằng, Mao Hiểu Đồng

13. Có tin tức nhà đầu tư muốn Nhiệt Ba hợp tác lần 2 với Ngô Lỗi và Dương Dương nhưng đều bị nàng từ chối, nàng hiện tại không muốn dính dáng đến cp.

14. Hiện tại các tiểu hoa 85 cũng bắt đầu chọn người trong số các tiểu hoa lứa tiếp theo để nâng đỡ, như Dương Mịch sẽ mang Tống Tổ Nhi, Angelababy sẽ mang Ngu Thư Hân

15. Vương Tuấn Khải và Mã Tư Thuần sẽ hợp lực, lên bìa tạp chí để tuyên truyền cho bộ phim Đoạn Kiều. Vương Tuấn Khải rất coi trọng bộ phim này, anh muốn đem đi tranh giải.

16. Ngụy Đại Huân luôn muốn đóng một bộ phim thần tượng ngọt ngào.

17. Vì dịch bệnh nên bộ phim hợp tác giữa Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đành tạm hoãn. Vốn diễn viên chính sẽ vào tổ chuẩn bị trước rồi mới khai máy, nhưng hiện tại dự án đã hoãn, Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đã nhận các phim khác để bù vào thời gian trống.

18. Mỹ nữ 4000 năm có ràng buộc tương đối nhiều với Ái Kỳ Nghệ.

19. Ekip của Cung Tuấn đang sắp xếp cho anh tiến dần vào giới điện ảnh.

20. Dự án Tiên Kiếp Kỳ Hiệp 4 gặp một số vấn đề về tài chính, đoàn phim mong muốn sẽ giảm lương của các diễn viên, đặc biệt là nữ chính.

21. Ekip của Phạm Thừa Thừa hiện tại rất chú ý đến khoảng cách giữa anh và các nghệ sĩ nữ.

22. Nam chính của bộ Bơi Về Phía Trước tạm định là Lý Vấn Hàn, anh bơi lội rất lợi hại.

23. Gần đây Triệu Mẫn bị ông xã chọc giận đến mức sống dở chết dở, chồng cô ở bên ngoài gây ra nhiều sóng gió, không quan tâm đến vợ con.

24. Về cơ bản Triệu Lệ Dĩnh sẽ không nhận phim thần tượng nữa, bởi vì không thể giúp ích gì thêm cho sự nghiệp hiện tại của cô. Để đàm phán bộ phim tiếp theo của cô, Lý Băng Băng sẽ xuất hiện trong vai trò diễn xuất đặc biệt.

25. Công ty của Hồ XX không cho anh ta yêu đương, quản lý anh rất chặt, những năm vừa rồi cũng không đầu tư lớn cho anh.

26. Kể từ khi tung ra tin đồn hòa hảo với Huỳnh Hiểu Minh, giá trị của Angela Baby tăng gấp đôi so với năm ngoái.

27. Trước mỗi buổi phỏng vấn, Trương Vũ Kiếm đều rào trước rằng đừng hỏi đến chủ đề kết hôn, con cái.

28. Thái Từ Khôn vốn không muốn tham gia Keep Running mùa mới nữa, nhưng lại bị truyền thông chỉ đích danh, concert không tổ chức được, Xuân Vãn cũng khó lên. Vì thế anh chỉ có thể tận dụng cơ hội kia để duy trì nhiệt độ, phía chương trình cũng biết, nhưng coi như 2 bên đều có lợi đi.