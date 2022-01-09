Tin tức dưa Cbiz ngày 09/01: Lộ diện 4 tiểu sinh đợi bạo, phim đam 'Hạo Y Hành' để Trần Dao thành đại nữ chủ?

Sao quốc tế 09/01/2022 14:00

Tin nóng “dưa” Cbiz ngày hôm nay (09/01) liên quan đến nhiều sao Cbiz đình đám như Dương Mịch, Đường Yên, Lý Canh Hi, Mã Tư Thuần,...

1. Nữ chính bộ cổ trang huyền nghi "Phồn Thành Chi Hạ" đã định là Lý Canh Hi. Hiện tại Lý Canh Hi là tiểu hoa sau 90 có bối cảnh mạnh nhất, tài nguyên đều rất đẳng cấp. "Phồn Thành Chi Hạ" là dự án S+ của Tencent, nam chính muốn mời tiểu sinh có địa vị tương đương Dịch Dương Thiên Tỉ. Đoàn làm phim tính phương án tốt nhất là mời được Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia.

Tin tức dưa Cbiz ngày 09/01: Lộ diện 4 tiểu sinh đợi bạo, phim đam 'Hạo Y Hành' để Trần Dao thành đại nữ chủ? - Ảnh 1 


2. ZXF và JL có mối quan hệ buộc chặt, bởi vậy dù phim mới của JL có chán, bị chê bai cỡ bào thì ZXF vẫn hết lòng ủng hộ. Nhưng hiện tại đã có tư bản ngứa mắt với ZXF, muốn ly gián quan hệ của 2 người.

3. Tencent có dự định làm 1 bộ phim đề tài thể thao điện tử về game "Anh Hùng Liên Minh". Nữ chính đang nhắm đến Dương Siêu Việt, nam chính đang được ưu tiên nhất là Dương Dương. Nếu Dương Dương từ chối thì sẽ tìm tới 1 lưu lượng khác.

4. LJY ăn nói rất tùy tiện. Có lần hợp tác cùng 1 nữ diễn viên, anh ta đã trêu chọc nữ diễn viên sau khi sinh con già hơn rất nhiều, đóng vai mẹ anh ta còn được.

5. Sau khi Đường Yên hết hợp đồng với Valentino thì thương hiệu đã dốc toàn lực qua push Dương Mịch, gần đây còn đẩy bìa khai quý cho Dương Mịch. Lúc Đường Yên còn danh phận với thương hiệu, Valentino cũng chưa từng nhiệt tình với cô ấy như vậy. Nói đi nói lại, thương hiệu vẫn để ý đến lưu lượng và nhiệt độ. Nếu độ hot của nghệ sĩ đảm bảo thì đoàn đội không cần đi liên hệ để được pr.

Tin tức dưa Cbiz ngày 09/01: Lộ diện 4 tiểu sinh đợi bạo, phim đam 'Hạo Y Hành' để Trần Dao thành đại nữ chủ? - Ảnh 2


6. Nam nghệ sĩ vận động nhiều người rất ủng hộ nam ca sĩ nọ quay lại giới giải trí. Bởi vì anh ta cho rằng 2 người đều là bị phụ nữ làm tổn thương, là những người cùng khổ không đáng bị phong sát.

7. Đỗ Hoa rút cổ phần là vì muốn chuyển đổi tính chất của công ty, sau đó đưa công ty lên sàn chứng khoán HK.

8. Đài Lam có 1 show thực tế tự sản xuất vẫn luôn thuyết phục Lộc Hàm tham gia.

9. Hiện tại Lưu Hạo Tồn được vòng Đông Bắc và vòng Tây Bắc kết hợp push. Tài nguyên đã hơn hẳn người của Kinh Khuyên và Cảng Khuyên.

10. Triệu Lệ Dĩnh và Hòa Tụng đang hợp tác rất mật thiết, cô ấy sẽ cùng tham gia 1 movie cùng Lý Băng Băng.

11. Cúc Tịnh Y đang muốn chuyển hướng đi con đường thân dân để cứu vãn duyên qua đường.

12. Rất nhiều nghệ sĩ pr "ảnh chưa qua chỉnh sửa" thực ra đều là ảnh đã chỉnh sửa rồi.

13. Tiểu thuyết "Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút" sắp được chuyển thể thành phim. Cả Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều coi trọng bộ này, vậy nên 2 người đang ở mối quan hệ cạnh tranh. Hình tượng nữ chính bộ này rất thú vị nhưng hình tượng nam chính không nổi bật nên tạm thời không nam lưu lượng nào muốn nhận.

14. Miếng bánh duy nhất mà Cung Tuấn nhận vào năm sau là 1 bộ thuộc series "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương". Cậu ấy không hứng thú với những kịch bản khác, nếu không phải đại IP chuyển thể từ các tiểu thuyết nổi tiếng sẽ không nhận. Dành thời gian tham gia các đêm tiệc và đi show.

Tin tức dưa Cbiz ngày 09/01: Lộ diện 4 tiểu sinh đợi bạo, phim đam 'Hạo Y Hành' để Trần Dao thành đại nữ chủ? - Ảnh 3

 
15. Đoàn đội MMQ rất to gan, muốn đi quan hệ xã hội để tổ chương trình ys giúp cô ấy được xuất hiện trở lại. Phía ys từ chối cô ấy không dưới 5 lần.

16. Truyền thông bầu ra 4 tiểu sinh đợi bạo là: Vương An Vũ, Trần Phi Vũ, Ngô Lỗi, Trương Vãn Ý.

17. Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên dự định tổ chức đám cưới, rất nhiều thương hiệu tranh nhau tài trợ cho họ. HIện tại người nhà Mã Tư Thuần không dám kích động cô ấy, chỉ có thể thuận theo mà thôi.

18. "Hạo Y Hành" đã chỉnh sửa hậu kỳ cho Trần Dao thành đại nữ chủ.

Tin tức dưa Cbiz ngày 09/01: Lộ diện 4 tiểu sinh đợi bạo, phim đam 'Hạo Y Hành' để Trần Dao thành đại nữ chủ? - Ảnh 4

 
19. Trước đó Vương An Vũ và Tống Tổ Nhi có gặp mặt nhau bị chụp hình, phía Vương An Vũ đã khẩn cấp đi quan hệ xã hội rồi.

20. Nam diễn viên xuất thân từ phim đam mỹ đã đổi kim chủ. Khả năng phát hành phim của kim chủ mới không bằng kim chủ cũ nên nam nghệ sĩ có 2 dự án bị kéo dài vô thời hạn. Vì không thể kéo được đầu tư nên rất có thể vai diễn cũng bị đổi luôn.

21. Vì vấn đề hợp đồng, gia đình của Lâm Ngạn Tuấn muốn anh ấy rời khỏi giới giải trí và tìm một công việc ổn định.

22. Bởi vì tìm diễn viên cho vai nam chính quá khó khăn nên Dương Mịch không định đóng "Kiều Tàng" nữa.

23. Địch Lệ Nhiệt Ba đặt hàng ship đều dùng tên "Lão Vương".

24. Triệu Lộ Tư và Angela Baby đều đang tiếp xúc với "Fan vợ hiểu biết một chút".

25. Bộ phim "Nhân Sinh" sẽ do Trần Hiểu, Lý Thấm đóng chính.

Tin tức dưa Cbiz ngày 09/01: Lộ diện 4 tiểu sinh đợi bạo, phim đam 'Hạo Y Hành' để Trần Dao thành đại nữ chủ? - Ảnh 5


26. Khách mời cố định "Keep Running" mùa mới: Angela Baby, Lý Thần, Trịnh Khải. Sa Dật, Cung Tuấn, Đinh Trình Hâm...

27. Dịch Dương Thiên Tỉ có hình tượng và tác phẩm tốt từ khi mới ra mắt, bây giờ cậu ấy cũng là một nghệ sĩ được phía trên quan tâm. Tiếp theo cậu ấy sẽ có hợp tác với đạo diễn Ninh Hạo.

28. Hẹn ước 10 năm của TFBOYS có lẽ sẽ giống như trước đây giao lưu online. Offline cùng nhau là rất khó.

29. "Phồn Thành Chi Hạ": Vương Nguyên, Tưởng Y Y.

(Nguồn: Trà Sữa Cbiz, Hóng Dưa bở Cbiz)

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