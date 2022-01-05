Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng

1. Tần Ngưu Chính Uy gần đây không quản được miệng, mặt đã mập lên một chút, bị người đại diện thúc giục giảm cân.

3. Tiểu sinh 95 hai năm nay phát triển mạnh hơn, liên tiếp đóng phim cùng các diễn viên hạng nhất. Tuy nhiên, kế hoạch tuyên truyền lại không theo kịp sự phát triển của anh, khiến cho con đường lưu lượng của anh bị hụt hơi.

5. Hiện tại, những kịch bản mà Trần Phi Vũ tiếp xúc đều là chính kịch, kể cả phim truyền hĩnh lẫn điện ảnh. Ekip của anh luôn truyền tin trong vòng bạn bè, nói rằng Trần Phi Vũ sẽ bùng nổ vào năm 2022. Bộ phim Đào Vàng của anh và Liêu Phàm đang tranh thủ để có thể phát sóng trong tháng 1.

6. Triệu Lộ Tư gần đây tham gia vào nhiều bộ phim, cô nàng sẵn sàng nhận vai phụ.

7. Hai tháng nay Vương Gia Nhĩ không có quá nhiều hoạt động, việc chính của anh là chuyên tâm thu âm làm nhạc, có kịch bản đưa cho anh, nhưng anh cảm thấy mình không đủ chuyên nghiệp nên đã từ chối.

8. Ngô Hân cũng đi mua IP tiểu thuyết, dự định tự mình làm nhà sản xuất.

9. Thượng Thực của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn, dự kiến phát sóng vào ngày 22/1 trên đài truyền hình Hồ Nam.

10. Hợp đồng của Lương Khiết ở Hoa Sách sắp hết hạn, cô hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hủy hợp tác, tìm kiếm một công ty lợi hại hơn. Thế nhưng, cô không thật sự chuyên tâm vào sự nghiệp, sắp tới khả năng cao vẫn gia hạn hợp đồng, tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại. Hoa Sách trước đó còn gửi bản thảo, nói sau khi hủy hôn, cô sẽ tập trung sự nghiệp, nhưng tài nguyên dâng đến miệng cô nàng cũng không nhận.

11. Trương Triết Hạn đang chuẩn bị quay lại.



12. Mã Thiên Vũ muốn lui vòng nhưng công ty không đồng ý.



13. Nếu không có gì bất ngờ năm nay Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ kết hôn.





14. Cung Tuấn kế tiếp có dự định phát hành đĩa đơn, hát ost, hiện tại tiếp xúc kịch bản đoàn đội sẽ sẽ thêm điều kiện cho anh ấy hát ost.



15. Tiểu hoa nhan sắc gần đây nói chuyện hợp tác với mấy công ty đều thất bại, nàng không những chào giá cao còn muốn có cả cổ phần, đương nhiên các công ty kia cũng không nguyện ý coi tiền như rác.



16. Châu Bút Sướng là gái thẳng, từng có bạn trai, cô ấy và Dương Mịch là không thể nào, hai người chỉ là bạn tốt.



17. Nam nghệ sĩ thích ăn quả hạch tuyển phi cũng yêu cầu đối tượng phải có bằng cấp đàng hoàng.



18. Lưu Vũ Ninh chuẩn bị kí hợp đồng cùng Duyệt Khải, người đại diện của Dương Dương sẽ mang thêm anh ấy.



19. Ngoài việc đóng phim, Đặng Luân mở công ty riêng, tự mình làm chủ.



20. Điện ảnh Vua của trời cao vẫn do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính nhưng vì vài nguyên do khách quan nên tạm dừng việc khởi động máy 1 thời gian.



21. Gần đây Kim Thần đang cùng Nghê Ni cạnh tranh tài nguyên.



Tiên kiếm 4 nam nữ chính là Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y có thù lao cao nhất, sau đó đến tiền làm hiệu ứng, còn lại tiền để trả cho diễn viên phụ rất ít nên cũng khó tìm được người đóng, vì vậy Iqiyi đã phải huỷ bỏ rất nhiều dự án để dành thêm tiền quay dự án này.



22. Tân Lệ phục chế phim Hoa Tư Dẫn.



23. Đêm hội weibo dự kiến tổ chức tháng 2/2022.

Hiện tại bắt đầu nghiêm tra các minh tinh livestream.

24. La Vân Hi và Ngô Thiến là bạn thân, quan hệ rất tốt.

25. Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent sẽ được khởi động trong tháng này.



26. Điều mà Triệu Lộ Tư phải làm bây giờ là tích lũy danh tiếng, cô ấy sẽ không phát Weibo thường xuyên nữa. Cô ấy sẽ có một vài bộ phim đội ngũ khá tốt sẽ được phát sóng vào năm sau, tới lúc đó sẽ tập trung tuyên truyền.



27. Hợp đồng giữa Trương Nghệ Hưng và SM sắp hết hạn, sau đó sẽ không gia hạn tiếp nữa.



28. Trước khi Trương Tiểu Phỉ tham gia lễ trao giải Kim Kê, Giả Linh đã đặc biệt mua cho cô ấy một đôi tất màu đỏ để đi, nói rằng điềm lành có thể giúp cô ấy giành được giải thưởng.



29. Hứa Giai Kỳ bây giờ có quyền tự do rất nhỏ, cô ấy muốn có nhiều sân khấu hơn, nhưng công ty luôn sắp xếp cho cô ấy đóng phim. Cô ấy chỉ có thể làm theo.

30. Đoàn đội của Triệu Lệ Dĩnh đang sắp xếp cho cô ấy đi theo con đường thanh y.



31. Nghiêm Hạo Tường đã nhận được lời mời tham gia chương trình "Giọng Ca Thiên Phú 3".



32. Ngô Kinh đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh mới và muốn Dịch Dương Thiên Tỉ hợp tác với Trương Tử Phong.



33. Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay có rất nhiều kịch bản. "Đoạt bãi đảo Hải Nam" tìm cậu ấy đóng chính nhưng phía cậu ấy vẫn chưa quyết định.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz)