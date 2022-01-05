Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng

Sao quốc tế 05/01/2022 13:42

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (05/01) liên quan đến Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng, Trần Phi Vũ, Lệ Dĩnh và loạt sao Cbiz khác.

1. Tần Ngưu Chính Uy gần đây không quản được miệng, mặt đã mập lên một chút, bị người đại diện thúc giục giảm cân.

2. Kim Thần luôn tự nhận công việc, khiến cho người đại diện rất khó xử.

3. Tiểu sinh 95 hai năm nay phát triển mạnh hơn, liên tiếp đóng phim cùng các diễn viên hạng nhất. Tuy nhiên, kế hoạch tuyên truyền lại không theo kịp sự phát triển của anh, khiến cho con đường lưu lượng của anh bị hụt hơi.

4. Ái Kỳ Nghệ đang tạm dừng 3 dự án web drama là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5, Phong Tư và Kinh Đô Tuần Dị Chí.

5. Hiện tại, những kịch bản mà Trần Phi Vũ tiếp xúc đều là chính kịch, kể cả phim truyền hĩnh lẫn điện ảnh. Ekip của anh luôn truyền tin trong vòng bạn bè, nói rằng Trần Phi Vũ sẽ bùng nổ vào năm 2022. Bộ phim Đào Vàng của anh và Liêu Phàm đang tranh thủ để có thể phát sóng trong tháng 1.

Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng - Ảnh 1 

6. Triệu Lộ Tư gần đây tham gia vào nhiều bộ phim, cô nàng sẵn sàng nhận vai phụ.

7. Hai tháng nay Vương Gia Nhĩ không có quá nhiều hoạt động, việc chính của anh là chuyên tâm thu âm làm nhạc, có kịch bản đưa cho anh, nhưng anh cảm thấy mình không đủ chuyên nghiệp nên đã từ chối. 

8. Ngô Hân cũng đi mua IP tiểu thuyết, dự định tự mình làm nhà sản xuất.

9. Thượng Thực của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn, dự kiến phát sóng vào ngày 22/1 trên đài truyền hình Hồ Nam. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng - Ảnh 2 

10. Hợp đồng của Lương Khiết ở Hoa Sách sắp hết hạn, cô hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hủy hợp tác, tìm kiếm một công ty lợi hại hơn. Thế nhưng, cô không thật sự chuyên tâm vào sự nghiệp, sắp tới khả năng cao vẫn gia hạn hợp đồng, tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại. Hoa Sách trước đó còn gửi bản thảo, nói sau khi hủy hôn, cô sẽ tập trung sự nghiệp, nhưng tài nguyên dâng đến miệng cô nàng cũng không nhận. 

11. Trương Triết Hạn đang chuẩn bị quay lại.

12. Mã Thiên Vũ muốn lui vòng nhưng công ty không đồng ý.

13. Nếu không có gì bất ngờ năm nay Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng sẽ kết hôn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng - Ảnh 3

14. Cung Tuấn kế tiếp có dự định phát hành đĩa đơn, hát ost, hiện tại tiếp xúc kịch bản đoàn đội sẽ sẽ thêm điều kiện cho anh ấy hát ost.

15. Tiểu hoa nhan sắc gần đây nói chuyện hợp tác với mấy công ty đều thất bại, nàng không những chào giá cao còn muốn có cả cổ phần, đương nhiên các công ty kia cũng không nguyện ý coi tiền như rác.

16. Châu Bút Sướng là gái thẳng, từng có bạn trai, cô ấy và Dương Mịch là không thể nào, hai người chỉ là bạn tốt.

17. Nam nghệ sĩ thích ăn quả hạch tuyển phi cũng yêu cầu đối tượng phải có bằng cấp đàng hoàng.

18. Lưu Vũ Ninh chuẩn bị kí hợp đồng cùng Duyệt Khải, người đại diện của Dương Dương sẽ mang thêm anh ấy.

19. Ngoài việc đóng phim, Đặng Luân mở công ty riêng, tự mình làm chủ.

Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng - Ảnh 4


20. Điện ảnh Vua của trời cao vẫn do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính nhưng vì vài nguyên do khách quan nên tạm dừng việc khởi động máy 1 thời gian.

21. Gần đây Kim Thần đang cùng Nghê Ni cạnh tranh tài nguyên.

Tiên kiếm 4 nam nữ chính là Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y có thù lao cao nhất, sau đó đến tiền làm hiệu ứng, còn lại tiền để trả cho diễn viên phụ rất ít nên cũng khó tìm được người đóng, vì vậy Iqiyi đã phải huỷ bỏ rất nhiều dự án để dành thêm tiền quay dự án này.

22. Tân Lệ phục chế phim Hoa Tư Dẫn.

23. Đêm hội weibo dự kiến tổ chức tháng 2/2022.
Hiện tại bắt đầu nghiêm tra các minh tinh livestream.

24. La Vân Hi và Ngô Thiến là bạn thân, quan hệ rất tốt.

Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng - Ảnh 5

25. Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent sẽ được khởi động trong tháng này.

26. Điều mà Triệu Lộ Tư phải làm bây giờ là tích lũy danh tiếng, cô ấy sẽ không phát Weibo thường xuyên nữa. Cô ấy sẽ có một vài bộ phim đội ngũ khá tốt sẽ được phát sóng vào năm sau, tới lúc đó sẽ tập trung tuyên truyền.

27. Hợp đồng giữa Trương Nghệ Hưng và SM sắp hết hạn, sau đó sẽ không gia hạn tiếp nữa.

28. Trước khi Trương Tiểu Phỉ tham gia lễ trao giải Kim Kê, Giả Linh đã đặc biệt mua cho cô ấy một đôi tất màu đỏ để đi, nói rằng điềm lành có thể giúp cô ấy giành được giải thưởng.

29. Hứa Giai Kỳ bây giờ có quyền tự do rất nhỏ, cô ấy muốn có nhiều sân khấu hơn, nhưng công ty luôn sắp xếp cho cô ấy đóng phim. Cô ấy chỉ có thể làm theo.

30. Đoàn đội của Triệu Lệ Dĩnh đang sắp xếp cho cô ấy đi theo con đường thanh y.

Tin tức dưa Cbiz ngày 05/01: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng kết hôn, Trương Triết Hạn có tin mừng - Ảnh 6


31. Nghiêm Hạo Tường đã nhận được lời mời tham gia chương trình "Giọng Ca Thiên Phú 3".

32. Ngô Kinh đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh mới và muốn Dịch Dương Thiên Tỉ hợp tác với Trương Tử Phong.

33. Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay có rất nhiều kịch bản. "Đoạt bãi đảo Hải Nam" tìm cậu ấy đóng chính nhưng phía cậu ấy vẫn chưa quyết định.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz)

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (04/01) được các blogger tung ra khiến cộng đồng mạng hào hứng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin dưa cbiz Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng Trần Phi Vũ Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ trương triết hạn

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1

Tin tức dưa Cbiz ngày 01/01/2022: Tiết lộ danh sách khách mời đêm trao giải tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, Cảnh Điềm - Hứa Khải sẽ không đóng Đông Cung?

Tin tức dưa Cbiz ngày 01/01/2022: Tiết lộ danh sách khách mời đêm trao giải tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, Cảnh Điềm - Hứa Khải sẽ không đóng Đông Cung?

Tin nóng dưa Cbiz ngày 31/12: Tiết lộ giao ước của Dương Mịch và chồng cũ, Cung Tuấn hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Tin nóng dưa Cbiz ngày 31/12: Tiết lộ giao ước của Dương Mịch và chồng cũ, Cung Tuấn hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê'

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê'

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 22 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào