Tin tức dưa Cbiz ngày 01/01/2022: Tiết lộ danh sách khách mời đêm trao giải tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, Cảnh Điềm - Hứa Khải sẽ không đóng Đông Cung?

Cùng điểm qua những tin tức “dưa” Cbiz tiêu biểu có trong ngày hôm nay (01/01).

1. Chiều hôm tâm ước do Angelababy và Nhậm Gia Luân đóng chính tổ chức khai máy 5/1.



2. Tiệc vượt năm 2021 không nhiều minh tinh tham gia như những năm trước một phần nguyên do ở tình hình dịch bệnh, sẽ phải có thời gian cách ly trước và sau chương trình, nhiều minh tinh không sắp xếp được lịch trình hoặc lo gián đoạn công việc nên đã từ chối.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang trong giai đoạn chọn lựa kịch bản, nàng vẫn chưa quyết định bộ phim tiếp theo, để bù lấp chỗ trống thời gian người đại diện sẽ sắp xếp cho nàng tham gia vài game show.



4. Phim Truyền hình Lạc du viên tạm định đóng chính là Cảnh Điềm, Hứa Khải đóng chính.



5. Kiều tàng đã tiếp xúc hơn 5 nam chính nhưng vẫn chưa chọn được ai, bên phía nữ chính đã mất kiên nhẫn liền tính toán không diễn nữa.



6. Quan Hiểu Đồng cũng muốn đi biên chế.

7. Cảnh Điềm và Hứa Khải chắc chắn có hợp tác nhưng không phải là đóng Đông cung 2.

8. Vì sao nhiều người muốn đi đường lưu lượng? Bởi vì dễ kiếm tiền, hiện tại thù lao của diễn viên bị hạn chế rất nhiều, đóng một bộ phim còn phải đợi sau khi lên sóng mới có thể nhận toàn bộ tiền công. Trong khi lưu lượng chỉ cần tuỳ tiện nhận một hợp đồng quảng cáo cũng kiếm được một khoản lớn, lưu lượng càng cao phí đại ngôn càng cao, so với đóng một bộ phim chưa biết rõ tương lai có được lên sóng hay không còn kiếm được nhiều hơn.



9. Hạng mục điện ảnh Lách cách của Đặng Siêu chuẩn bị khởi động máy, đang có ý định tiếp xúc Vương Nhất Bác.

10. Chu Nhất Long, Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong phim điện ảnh Bờ sông sai lầm.

11. Nữ thần thái dương rất muốn được lên cctv. 12. Giám đốc điều hành của Iqiyi kêu gọi tăng giá lượt xem phim trực tuyến, mức hiện tại 6 nhân dân tệ là quá thấp. Phản ứng của cư dân mạng là Iqiyi nên đóng cửa được rồi. 13. Bộ phim Đoạn Kiều của Mã Tư Thuần và Vương Tuấn Khải, dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 02/06/2022. 14. Đến bây giờ, Kim Hạn vẫn tự luyến, anh cảm thấy mình thật sự đẹp trai. 15. Tần Tuấn Kiệt, Lưu Vũ Ninh và Hoành Mộng Oánh muốn hợp tác đóng một bộ phim. 16. Giới điện ảnh rất yêu thích Kim Thần, nhiều dự án đã chọn cô là ứng cử viên số 1 để đóng vai nữ thứ, cô cũng nhận được rất nhiều lời mời hợp tác. 17. Hòa Tụng đang giúp Triệu Lệ Dĩnh tranh giải, nhân mạch trong giới của chị em Lý thị rất rộng, rất có ích đối với Triệu Lệ Dĩnh. 18. Bất động sản của Ngô Hân ở khắp nơi, cộng lại cũng giá trị mấy trăm triệu tệ, phần lớn cô cho thuê. 19. Có một bộ phim cổ trang đang tiếp xúc với Lộc Hàm, nhưng hiện tại anh không muốn nhận cổ trang, khả năng cao là không nhận. 20. Danh sách khách mời dự kiến của đêm trao giải tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, tổ chức vào 05/01: Cung Tuấn, Vương Gia Nhĩ, Đặng Luân, Châu Thâm, Vương Tử Dị, Đinh Chân, Cảnh Điềm, Giả Nãi Lượng... 21. Phần biểu diễn đêm hội năm mới của Dương Tử trên đài Hồ Nam leo đỉnh rating, chứng tỏ quốc dân độ của cô vẫn rất cao. 22. Tình cảm của Chương quốc tế và chồng rất tốt, hơn nữa còn ràng buộc về lợi ích, cho nên không có chuyện họ ly hôn. 23. Những bộ phim phát sóng trên Tecent vào tháng 1. 24. Kính Song Thành: Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ. 25. Khởi Đầu: Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch 26. Xin Chào, Tay Súng Thần: Hồ Nhất Thiên, Hình Phi. 27. Lưu Quang Chi Thành: Cảnh Điềm, Hứa Ngụy Châu. 28. Kỳ Nghỉ Ấm Áp 2: Lưu Đào, Trần Hách, Trương Gia Nghê. (Nguồn: Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ, Hóng Dưa Bở Cbiz)

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