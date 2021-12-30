Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê'

Sao quốc tế 30/12/2021 16:29

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (30/12) liên quan đến Dương Mịch, Đường Yên, La Chí Tường và các sao Hoa ngữ đình đám khác.

1. Bành Vu Yến có bìa Instyle tháng 2.

2. Khả năng cao Dương Tử vẫn tham gia Manh Thám Tra Án mùa tới. Ngoài ra, sau này cô cũng muốn bồi dưỡng người mới, có bên muốn dùng tài nguyên thời trang để đổi người mới với cô.

3. Châu Thâm thích ở một mình, khi không làm việc sẽ không ra ngoài, những việc không cần thì trợ lý không cần đi theo.

4. Sau khi ký hợp đồng, Duyệt Khải lên kế hoạch cho Khương Trinh Vũ phát triển cả về nhan sắc lẫn con đường diễn xuất, hiện giờ cô đang tiếp xúc với kịch bản web drama của Tencent.

5. La Chí Tường vẫn bị tẩy chay kịch liệt ở Đài Loan, nhiều bậc phụ huynh cho rằng anh là gương xấu cho con cái của họ.

6. Khách mời dự đêm hội năm mới của đài Chiết Giang: Vương Gia Nhĩ, Trương Bích Thần, Quan Hiểu Đồng, Hoàng Tử Thao, Angela Baby, Bạch Lộc, Thái Từ Khôn, Kim Thần...

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê' - Ảnh 1

Quan Hiểu Đồng

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê' - Ảnh 2

Hoàng Tử Thao

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê' - Ảnh 3

Angela Baby

7. Khi Lộc Hàm không có lịch trình, ở nhà sẽ không rửa mặt, không cạo râu... Nếu phải đi ra ngoài, anh lập tức chỉnh trang lại.

8. Bành Tiểu Nhiễm rất nghiêm túc với việc quay phim. Lúc trước quay một bộ phim trượt băng nghệ thuật, cô đặc biệt mời một thầy giáo dạy. Trong thời gian ngắn đã tiếp thu được những đường cơ bản, huấn luyện viên còn nhận xét, nếu không phải quá tuổi thì có thể bồi dưỡng đi thi đấu chuyên nghiệp.

9. Hai năm nay Chu Khiết Quỳnh có thể nhận vai chính chủ yếu là dựa vào Ái Kỳ Nghệ, những bộ phim ngọt ngào của cô đều là của Iqiyi.

10. Vương Lực Hoành bắt đầu mua bản thảo để tẩy trắng, hy vọng lấy lại duyên qua đường.

11. Vì nội bộ đoàn đội xảy ra vấn đề, đang trong quá trình điều chỉnh nhân sự nên Đường Yên đã lâu không xuất hiện ở các chương trình lớn. Các hoạt động bình thường bị đẩy đi, phía thương hiệu cũng không chủ động mời cô nữa. Cô không có phim mới, trong khi các tiểu hoa 85 khác không ngừng phát triển, nữ diễn viên không thể không nóng lòng.

Lúc trước Đường Yên nhận lời đóng Phồn Hoa vì muốn mở rộng con đường diễn xuất, không ngờ lại gặp vận đen, làm các kế hoạch ban đầu bị đảo lộn. Mặc dù không đóng vai chính nhưng cô không dám tùy tiện đổi lịch trình của đoàn phim. Có nhiều lúc thời gian quay phim bị điều chỉnh, cô phải từ bỏ một số tài nguyên khác. May sao đây cũng là dự án lớn, từ đội hình sản xuất chính đến hậu trường đều chất lượng nên cô mong chờ vai diễn mới này sẽ giúp lật ngược thế cờ.

Hiện tại, ngoài việc quay Phồn Hoa, thời gian còn lại, Đường Yên đều ở nhà chăm sóc con và thỉnh thoảng đến đoàn phim thăm La Tấn, cuộc sống rất ổn.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê' - Ảnh 4

12. Phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Lưu Thi Thi làm nữ chính, dự kiến quay 12 tập, hiện tại vẫn chưa tìm được nam chính.

13. Dự án cổ trang S+ Phượng Lai Tê nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại vẫn chưa tìm được nam chính.

14. Lộ Tư hiện tại tiếp xúc kịch bản nếu không phải đại IP S+ thì chính là kịch bản chủ lưu.

15. Hoàn Châu Cách Cách phục chế, nói là đang tuyển diễn viên, nhưng các công ty lớn đều đã sắp xếp thêm người của mình vào hết rồi.

16. Hiện tại lứa hoa 85 cơ bản đều đang tìm cách chuyển mình.

17. Dương Tử hiện tại đang tranh thủ vào biên chế.

18. Phim mới của Dương Dương lại đổi nữ chính, tạm thời lui thời gian khai máy.

19. Kim Hạn rất tự luyến, luôn nghĩ mình là người rất đẹp trai.

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê' - Ảnh 5

20. Hoà Tụng đối với Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất tốt, hiện tại vẫn muốn giúp nàng lấy giải thưởng, tỷ muội họ Lý trong giới nhân mạch rất rộng, đối với nàng rất có ích.

21. Hoàng Tử Thao mấy năm trước có mua vài quyển tiểu thuyết ip, hiện tại cũng nghĩ đến việc quay phim chuyển thể từ tiểu thuyết.

22. Agelababy bình phiên với Nhậm Gia Luân trong bộ phim Chiều hôm tâm ước.

23. Dương Mịch niệm Phật từ thời điểm rất sớm, nàng hiện tại thu tiết mục hoặc là quay phim, trên đường, thời điểm nghỉ ngơi đều sẽ niệm.

24. TFBOYS năm 2017 gửi một phong thư ở Happy Camp hẹn đến năm 2027 mở ra, hiện tại xem như là vĩnh viễn không mở ra.

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê' - Ảnh 6


25. Trong đoàn đội của Angelababy có 1 nhân viên công tác trước đây là đại fan của cô ấy, vì có năng lực tổ chức rất tốt nên được mời vào đoàn đội.

26. Họp báo quảng bá phim 2022 cctv, khách mời: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Uy, La Tấn, Lôi Giai Âm, Trương Tử Phong, Trương Tân Thành, Trần Khôn, Bạch Vũ, Angelababy, Tôn Di, Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, Hàn Đông Quân, Nhiệt Y Trát, Trần Dao... 

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)

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