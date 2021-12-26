Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

1. Trương Nghệ Hưng diễn chính trong phim Công Dân Thái Dương Hệ của đạo diễn Từ Khắc.



2. Hoan Thuỵ đang gặp áp lực nội bộ lớn, nhiều hạng mục đầu tư không kiếm được thêm tiền, trong tay còn nhiều bản quyền kịch bản chưa thể khởi quay.



3. Hạng mục ảnh trong tay Trần Phi Vũ 1 bộ nối tiếp 1 bộ khó sinh, thời gian được lên sóng vô vọng.



4. Dữ Phượng Hành sẽ sớm khai máy, vai nữ chủ vẫn luôn tìm đến Triệu Lệ Dĩnh nhưng hi vọng không lớn.



5. Mao Hiểu Đồng có mấy bộ phim chiếu gần đây kỹ thuật diễn rất được tán thành, hiện tại tài nguyên rất tốt, bộ phim tiếp theo đã định là “Tâm tưởng sự thành”, lần này nàng muốn diễn nữ chính.



6. Đoàn đội của Thành Nghị lên kế hoạch cho anh ấy đi theo con đường thời thượng.



7. Trương Nhược Quân tự mình xét duyệt kịch bản và bạn diễn nam của Đường Nghệ Hân, so với mình còn để ý hơn



8. Youku muốn dùng Dữ quân sơ tương thức trực diện đối đầu với Kính Song Thành của Ngỗng tháng 1 năm sau.



9. Nhậm Gia Luân vốn tiếp xúc Vô Ưu Độ nhưng nhà đầu tư gặp chút vấn đề nên hạng mục này tạm thời bị huỷ.