Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Những tin đồn về giới showbiz được các blogger tung ra khiến cư dân mạng rất hào hứng.
- Vỡ mộng nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba: Làn da chảy xệ, sần sùi, mặt đầy khuyết điểm
- Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng
1. Trương Nghệ Hưng diễn chính trong phim Công Dân Thái Dương Hệ của đạo diễn Từ Khắc.
2. Hoan Thuỵ đang gặp áp lực nội bộ lớn, nhiều hạng mục đầu tư không kiếm được thêm tiền, trong tay còn nhiều bản quyền kịch bản chưa thể khởi quay.
3. Hạng mục ảnh trong tay Trần Phi Vũ 1 bộ nối tiếp 1 bộ khó sinh, thời gian được lên sóng vô vọng.
4. Dữ Phượng Hành sẽ sớm khai máy, vai nữ chủ vẫn luôn tìm đến Triệu Lệ Dĩnh nhưng hi vọng không lớn.
5. Mao Hiểu Đồng có mấy bộ phim chiếu gần đây kỹ thuật diễn rất được tán thành, hiện tại tài nguyên rất tốt, bộ phim tiếp theo đã định là “Tâm tưởng sự thành”, lần này nàng muốn diễn nữ chính.
6. Đoàn đội của Thành Nghị lên kế hoạch cho anh ấy đi theo con đường thời thượng.
7. Trương Nhược Quân tự mình xét duyệt kịch bản và bạn diễn nam của Đường Nghệ Hân, so với mình còn để ý hơn
8. Youku muốn dùng Dữ quân sơ tương thức trực diện đối đầu với Kính Song Thành của Ngỗng tháng 1 năm sau.
9. Nhậm Gia Luân vốn tiếp xúc Vô Ưu Độ nhưng nhà đầu tư gặp chút vấn đề nên hạng mục này tạm thời bị huỷ.
10. Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân là "Ngự Giao Ký" dự kiến lên sóng vào tháng 1.
11. Ngu Thư Hân bây giờ là một bông hoa được Hoa Sách hết sức coi trọng, kịch bản nào hay của công ty sẽ đầu tiên gửi cho cô ấy. Nữ chính của "Thoát Cốt Hương" vẫn là Ngu Thư Hân, nhưng dự án này sẽ bị hoãn lại đến năm sau.
12. Nữ chính của phim "Sét Hòn" bản điện ảnh có thể không phải là Triệu Lệ Dĩnh nữa.
13. Trương Nghệ Hưng và Vương Tư Thông khá thân thiết, họ cùng nhau đầu tư và kinh doanh.
14. "Băng Vũ Hỏa" sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng của truyền hình vệ tinh.
15. Bộ phim "Sóng Sau" sẽ do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính.
16. Trần Tinh Húc đang đi theo con đường "tra nam".
17. Quan Hiểu Đồng vừa kí một chương trình tạp kĩ về ẩm thực. Đoàn đội muốn cô ấy tập trung ăn, ít nói chuyện.
18. Em trai 3 chữ trượt tuyết rất giỏi. Hiện giờ cậu ấy đều chơi trên đường trượt nâng cao.
Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ.