Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Sao quốc tế 26/12/2021 17:02

Những tin đồn về giới showbiz được các blogger tung ra khiến cư dân mạng rất hào hứng.

1. Trương Nghệ Hưng diễn chính trong phim Công Dân Thái Dương Hệ của đạo diễn Từ Khắc.

2. Hoan Thuỵ đang gặp áp lực nội bộ lớn, nhiều hạng mục đầu tư không kiếm được thêm tiền, trong tay còn nhiều bản quyền kịch bản chưa thể khởi quay.

3. Hạng mục ảnh trong tay Trần Phi Vũ 1 bộ nối tiếp 1 bộ khó sinh, thời gian được lên sóng vô vọng.

4. Dữ Phượng Hành sẽ sớm khai máy, vai nữ chủ vẫn luôn tìm đến Triệu Lệ Dĩnh nhưng hi vọng không lớn.

5. Mao Hiểu Đồng có mấy bộ phim chiếu gần đây kỹ thuật diễn rất được tán thành, hiện tại tài nguyên rất tốt, bộ phim tiếp theo đã định là “Tâm tưởng sự thành”, lần này nàng muốn diễn nữ chính.

6. Đoàn đội của Thành Nghị lên kế hoạch cho anh ấy đi theo con đường thời thượng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam' - Ảnh 1
7. Trương Nhược Quân tự mình xét duyệt kịch bản và bạn diễn nam của Đường Nghệ Hân, so với mình còn để ý hơn

8. Youku muốn dùng Dữ quân sơ tương thức trực diện đối đầu với Kính Song Thành của Ngỗng tháng 1 năm sau.

9. Nhậm Gia Luân vốn tiếp xúc Vô Ưu Độ nhưng nhà đầu tư gặp chút vấn đề nên hạng mục này tạm thời bị huỷ.

10. Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân là "Ngự Giao Ký" dự kiến lên sóng vào tháng 1.

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam' - Ảnh 2

11. Ngu Thư Hân bây giờ là một bông hoa được Hoa Sách hết sức coi trọng, kịch bản nào hay của công ty sẽ đầu tiên gửi cho cô ấy. Nữ chính của "Thoát Cốt Hương" vẫn là Ngu Thư Hân, nhưng dự án này sẽ bị hoãn lại đến năm sau.

12. Nữ chính của phim "Sét Hòn" bản điện ảnh có thể không phải là Triệu Lệ Dĩnh nữa.

13. Trương Nghệ Hưng và Vương Tư Thông khá thân thiết, họ cùng nhau đầu tư và kinh doanh.

14. "Băng Vũ Hỏa" sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng của truyền hình vệ tinh.

15. Bộ phim "Sóng Sau" sẽ do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính.

16. Trần Tinh Húc đang đi theo con đường "tra nam".

17. Quan Hiểu Đồng vừa kí một chương trình tạp kĩ về ẩm thực. Đoàn đội muốn cô ấy tập trung ăn, ít nói chuyện.

18. Em trai 3 chữ trượt tuyết rất giỏi. Hiện giờ cậu ấy đều chơi trên đường trượt nâng cao. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ.

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa về đời tư, phim ảnh ngày 25/12 xoay quanh các nghệ sĩ như Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương An Vũ....

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Nhậm Gia Luân Trần Tinh Húc tin dưa cbiz sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Vỡ mộng nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba: Làn da chảy xệ, sần sùi, mặt đầy khuyết điểm

Vỡ mộng nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba: Làn da chảy xệ, sần sùi, mặt đầy khuyết điểm

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

'Ngự Giao Ký' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có lịch phát sóng chính thức

'Ngự Giao Ký' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có lịch phát sóng chính thức

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhận nhiều phim hiện đại, Vương Nhất Bác có tin vui

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhận nhiều phim hiện đại, Vương Nhất Bác có tin vui

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 26 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào