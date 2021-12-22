Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhận nhiều phim hiện đại, Vương Nhất Bác có tin vui

2. Kiều Tàng của Dương Mịch trước đây đã tiếp xúc với Hình Chiêu Lâm, nhưng với địa vị hiện tại của nữ chính, bạn diễn cũng phải là sao nam nổi tiếng của lứa 90. Nghe nói phía nhà sản xuất cũng gửi kịch bản cho Lý Hiện, ekip của Lý Hiện vẫn chưa trả lời.

1. Vương An Vũ muốn đi sâu theo hướng đóng phim tình chị em, anh mới nhận bộ Sí Đạo với Kim Thần. Ngày đầu tiên vào đoàn, diễn xuất của Vương An Vũ không được tốt, khiến quá trình quay phim không thuận lợi. Nếu đoàn đội đặt một chút tâm tư vào việc giúp anh nâng cao kỹ năng diễn xuất sẽ không xảy ra tình trạng này.

3. Tuy rằng tạm thời rút khỏi giới giải trí nhưng Vương Lực Hoành vẫn gặp nhiều rắc rối. Đau đầu nhất chắc hẳn là việc bồi thường hợp đồng đại diện. Hình tượng của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương hiệu.

Vì sự cố “sập nhà” liên tiếp của các nghệ sĩ nên bây giờ, khi ký hợp đồng đại diện, phát ngôn với các bên quảng cáo thì đều có kèm theo điều khoản, nếu một nghệ sĩ có hành vi tổn hại đến hình tượng thì yêu cầu phải bồi thường. Nghiêm trọng nhất, chi phí có thể gấp 10 lần thù lao.

Ước tính, Vương Lực Hoành sẽ phải trả số tiền bồi thường ở cao nhất lên tới 270 triệu NDT. Nếu tính tài sản riêng của nam ca sĩ, anh vẫn đủ sức trả. Kể cả tương lai hoàn toàn rời xa làng giải trí thì số tiền kiếm được mấy năm nay cũng đủ để anh có cuộc sống dư giả.

4. Thương Khung Chi Bắc hiện đang tiếp xúc với La Tấn.

5. Nguyên nhân Đào Vàng của Liêu Phàm và Trần Phi Vũ bị rút khỏi danh sách chiếu là do điều chỉnh nội bộ của nền tảng. Cuối năm có rất nhiều bộ phim muốn chiếu, mà phía Đào phải cân nhắc đến vấn đề KPI nữa.

6. Chương trình mới của đài Xoài – Xin Chào Thứ Bảy, sẽ bắt đầu phát sóng từ đầu năm tới.

7. Có một lần, Lưu Đào quay liên tục 2 ngày không nghỉ ngơi, cả người mệt mỏi. Trong lúc quay cảnh được nằm trên giường, cô nằm xuống mới được khoảng 10 giây thì giọng thoại nhỏ dần, sau đó cứ thể ngủ thiếp mặc tiếng hô hào của ekip. Điều này khiến đạo diễn và cả đoàn phim phì cười, họ đã gọi cô dậy để ra chỗ nghỉ ngơi, sau đó mới quay tiếp.

8. Lý Vinh Hạo rất thích ăn tôm hùm đất, mỗi lần xong việc, anh đều mời nhân viên đi ăn cùng.

9. Chương trình tết của CCTV: Lý Vũ Xuân, Trương Kiệt, Trương Nghệ Hưng, Vương Nguyên, Châu Bút Sướng, Vương Gia Nhĩ, Trương Vãn Ý, Thành Nghị, Úc Khả Duy, Dung Tổ Nhi, Quách Đức Cương, Bạch Lộc.

10. Giang Sơ Ảnh rất thích ăn, có khi cô mua đến đoàn phim, bị người đại diện nhìn thấy, cô liền nói là mua cho nhân viên chứ mình không ăn. Chờ người đại diện đi rồi, cô lại lôi từ trong túi ra ăn hết một phần.

11. Mối quan hệ cá nhân của Thái Từ Khôn và Trương Nhất Sơn khá tốt, hai người họ sẽ hẹn nhau đi phượt khi có thời gian.



12. Triệu Lệ Dĩnh rất hòa đồng, cô ấy phối hợp rất tốt khi tham gia các hoạt động. Đôi khi có những thay đổi bất ngờ, cô ấy cũng sẽ không tức giận.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhận nhiều phim truyền hình hiện đại hơn.





14. Triệu Lộ Tư đã mở một cửa hàng đồ ngọt ở Hoành Điếm, đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè là người nổi tiếng. Hi vọng họ có thể đến thăm.



15. Hoàng Tử Thao rất thích Lưu Vũ Ninh, anh ấy cho rằng hai người họ tính cách rất hợp, sau này sẽ đầu tư cho Lưu Vũ Ninh livestreams.



16. Công ty của Điền Hi Vi hiện đang rất nỗ lực để nâng đỡ cô ấy.



17. Đỗ Hải Đào hiện không có kế hoạch trở lại sân khấu.



18. Vương Nhất Bác có đại ngôn mới.



19. Thắt lưng của Lưu Diệu Văn thực ra rất có vấn đề. Sau mỗi lần luyện tập vũ đạo đều cần người khác giúp đỡ xoa bóp thư giãn.