Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12: Cung Tuấn có người chống lưng, Vương Nhất Bác bị tiết lộ thân thế?

1. Công ty của Cung Tuấn sắp xếp cho cậu ấy rất nhiều tài nguyên tốt, phía sau còn có đại lão xứ Cảng chống lưng, bộ "Hồ Yêu tiểu hồng nương" định cậu ấy làm nam chính trước rồi mới tìm nữ chính.

Chủ đề hóng 'dưa' (tin đồn) ngày hôm nay 17/12 liên quan đến nhân vật trong giới giải trí Cbiz đang gây xôn xao trên mạng xã hội:

2. Vương Nhất Bác không phải là phú nhị đại, cũng không phải xuất thân nghèo khó, cậu ấy chỉ là con trai một gia đình cơ bản, mọi thứ hiện tại đều nhờ nỗ lực của bản thân mình mà có được.

3. "Vô Danh" của Vương Nhất Bác đã đóng máy, 20 tháng này cậu ấy sẽ nhập đoàn "Trường không chi vương", nam chính, đóng cặp với Châu Đông Vũ, khá triển vọng.

4. Đinh Trình Hâm có một đời tư vô cùng sạch sẽ, cậu ấy chính là một cậu bé đúng nghĩa, công ty cũng quản tương đối nghiêm, thi thoảng tham gia hoạt động còn có mẹ đi cùng, đủ kiểu theo dõi.

5. Những thực tập sinh dưới chướng Gia Hành tham gia tuyển tú chỉ có một mục đích duy nhất chính là thu hút thêm fan hâm mộ, trở về sẽ tập trung làm diễn viên.

6. Lưu Diệc Phi gần đây có mua một viên ngọc, nghe nói giá tiền lên tới 8 con số, được mua từ chỗ của một nhà sưu tập ngọc, còn nhờ đại sư khai quang hộ.

7. "Trường Lăng" của 271 tạm thời định Cảnh Điềm và Hứa Khải đóng chính.

8. Đinh Chân không phải là tên, đây là họ của cậu ấy.

9. Kính Song Thành do Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ đóng chính sẽ lên sóng dịp Tết nguyên đán

10. FCC phải đi bình dân lộ tuyến, vốn dĩ tỷ tỷ cậu ấy muốn quy hoạch “Minh tinh thảm đỏ” lộ tuyến cho cậu ấy, chỉ là cậu ấy bước trên thảm đỏ không tạo ấn tượng xuất sắc, lúc này mới từ bỏ con đường này

11. Hoan Thuỵ tiếp tục chuẩn bị cho Thành Nghị 1 bộ cổ trang, đầu năm sau khai máy, vẫn hợp tác với tiểu hoa tuyến đầu

12. Vương An Vũ muốn cùng Triệu Lộ Tư hợp tác 1 bộ phim của Ngỗng

13. Mạnh Mỹ Kỳ sẽ tham gia tiệc vượt năm của đài Xoài

14. Gần đây đoàn đội Dương Mịch đẩy hotsearch nhan sắc Kim Ưng vì thời gian này có nhiều người nghi ngờ giá trị nhan sắc của nàng.

15. Vương Gia Nhĩ thường xuyên hẹn La Vân Hi đi tập thể hình

16. Angelababy mua vài bộ IP nhưng vẫn chưa quay vì không tìm được nam chính thích hợp

17. Trong giới có nhiều người không thích kĩ thuật diễn của Châu Dã, nàng còn bị 1 bộ kịch bản nam chủ tiếp xúc gần đây ghét bỏ

18. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu: Thành Nghị. Giữa tháng 1 năm sau khai máy

19. Lần đầu yêu anh: Điền Hi Vi, Vương Tinh Việt

20. Lý Thấm rất muốn hợp tác với lưu lượng tiểu sinh, thường xuyên chủ động xuất kích nhưng ít khi thành công, lần này hợp tác cùng Nhậm Gia Luân nhưng 2 bên cũng sẽ không xào couple

Tuy nhiên, đây chỉ là những "dưa" (tin đồn) trên mạng xã hội nên cần đợi thông báo từ chính người trong cuộc​.​​​​

(Nguồn: Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ, Hóng dưa Cbiz)