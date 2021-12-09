Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi?

Sao quốc tế 09/12/2021 16:31

Hình ảnh hậu trường mới của "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp" remake gây ra những tranh cãi trái chiều. Không những thế, tên tuổi Lưu Diệc Phi còn bất ngờ hot trở lại.

Sau khi chính thức công bố dàn cast của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp remake, một số hình ảnh hậu trường đầu tiên đã được trang QQ đăng tải. Tạo hình của dàn diễn viên sẽ thay thế Hồ Ca - Lưu Diệc Phi năm xưa khiến khiến dân tình bàn tán xôn xao. Được biết, cặp đôi chính Tân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp sẽ do nam diễn viên Hà Dữ và nữ diễn viên Dương Vũ Đồng thủ vai.

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 1

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 2

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 3

Nhìn qua thì tạo hình tóc của Dương Vũ Đồng khá tương tự với phiên bản trước đó của Lưu Diệc Phi, trang phục thì chuyển sang tông màu tím nhưng nếu so với Lưu Diệc Phi năm xưa thì “tiên khí” chắc chắn không sánh bằng.

Nàng “A Nô” Hồ Ý Hoàn cũng được quan tâm không kém với tạo hình khá nổi bật. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng tạo hình của Hồ Ý Hoàn có phần hơi “dừ”, chưa thể hiện được nét đáng yêu của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Có vẻ như Hồ Ý Hoàn còn phải nỗ lực nhiều trong diễn xuất thì mới có thể đọ lại được với nàng A Nô do Lưu Phẩm Ngôn thủ vai trong phiên bản 2005.

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 4

Hồ Ý Hoàn bị chê bai vì nhan sắc thất thường

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 5

Nàng A Nô do Lưu Phẩm Ngôn thủ vai trong phiên bản 2005

Giữa lúc dự án phim này đang được tranh luận kịch liệt trên các diễn đàn giải trí, tạo hình kinh điển của Lưu Diệc Phi trong vai Triệu Linh Nhi năm nào bỗng dưng hot trở lại. Nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi rằng: “Trông cô ấy cứ như tiên nữ giáng trần vậy!”, “Chỉ có Lưu Diệc Phi mới lột tả được sự cuốn hút đặc biệt của Triệu Linh Nhi”, “Không có cô nào khí chất bì được với Lưu Diệc Phi, ngắn gọn vậy đi”...

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 6 
Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 7 
Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 8 
 

Ngẫm lại thì Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (2005) là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh Hoa ngữ cho tới thời điểm này. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, khí chất thanh tao, thoát tục, nữ diễn viên đã lột tả xuất sắc hình ảnh nàng Triệu Linh Nhi, khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 9

Lộ ảnh hậu trường 'Tiên Kiếm' remake, liệu có vượt qua được bản kinh điển của Lưu Diệc Phi? - Ảnh 10

Cộng đồng mạng cho rằng, ít ai có thể vượt mặt được "Thần tiên tỷ tỷ" với vai diễn hậu nhân Nữ Oa. Cho tới bây giờ, đã 16 năm kể từ ngày phim lên sóng, tạo hình của Lưu Diệc Phi vẫn khiến cộng đồng mạng “sốt rần rần”. 

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Tạo hình "yêu nữ ma mị" khác hẳn với hình ảnh trong sáng, thuần khiết của Lưu Diệc Phi khiến nhiều fan "xỉu lên xỉu xuống".

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