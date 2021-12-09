Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà!

Sao quốc tế 09/12/2021 10:22

Năm 2021, màn ảnh Hoa ngữ không chỉ có các cặp đôi chính kết thúc với tấn bi kịch đau thương mà các cặp đôi phụ cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả

Đế Húc – Đề Lan: Hộc Châu Phu Nhân

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 1

Mới đây, bộ phim Hộc Châu Phu Nhân đã chính thức kết thúc với cái kết cực thảm của cặp đôi phụ Đế Húc (Từ Khai Sinh) và Đề Lan (Trần Tiểu Vân). Đề Lan vì cứu Đế Húc mà bỏ mình, để lại con nhỏ còn chưa đầy tháng, Đế Húc sau đó cũng nhanh chóng đi theo Đề Lan. Đạt 3 tỉ lượt xem, thế nhưng cái kết "Hộc Châu phu nhân" khiến khán giả tranh cãi kịch liệt. Bên cạnh một số ý kiến hài lòng, số đông khán giả lại phản đối, tỏ ra bất mãn trước kết cục quá đau buồn của cặp đôi phụ Đế Húc và Đề Lan.

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 2 
Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 3
 Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 4
Khán giả khóc cạn nước mắt với kết thúc quá đau buồn của cặp đôi phụ

 Thôi Phong – Hồng Hiểu Dự: Châu Sinh Như Cố

Trong “Châu Sinh Như Cố”, không chỉ có chuyện tình của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi có kết thúc bi thương mà cặp đôi phụ Thôi Phong (Diêu Dịch Thần) và Hồng Hiểu Dự (Lý nghi Nho) cũng ngược nhau tơi tả.

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 5

Thôi Phong - Hồng Hiểu Dự: Cặp đôi có duyên mà không có phận

Hai người sau khi trải vô số trận chiến sinh tử đã dần dần xem người kia là tri kỷ. Tuy nhiên, lại chẳng ai có đủ can đảm để bày tỏ với đối phương. Phải đến khi Thôi Phong bị ép cưới công chúa Hạnh Hoa thì, Hồng Hiểu Dự mới dám đối mặt với tình cảm của mình. Đáng tiếc, trong bữa tiệc hồng môn, Hiểu Dự vì đỡ đao thay cho Phụng Tiếu mà bỏ mạng. Điều an ủi cho cặp đôi này có lẽ là ít nhất họ cũng đã thổ lộ tấm lòng, và biết rằng người kia cũng dành tình cảm cho mình.

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 6

Dù phim đã kết thúc từ, nhưng nhiều khán giả vẫn không thể quên được cái kết đẫm nước của cặp đôi phụ trong Châu Sinh Như Cố

Cố Tương – Tào Úy Ninh: Sơn Hà Lệnh

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 7

Tưởng chừng như Cố Tương và Tào Úy Ninh sẽ có cái kết hạnh phúc sau đám cưới, thế nhưng cả hai lại bỏ mạng bởi chính người thân của mình. Trong ngày cưới, A Tương đã bị sư phụ của Tào Úy Linh giết chết khi lao vào để cứu phu quân. Điều này biến một đám cưới đang vô cùng hạnh phúc thành một đám tang với sự mất mát lớn của cả hai nhân vật chính. Màn chết thảm của couple này khiến fan khóc lụt mạng xã hội.

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 8

Cái kết thảm bi thương trong chính ngày cưới của Cố Tương và Tào Úy Ninh khiến người xem ám ảnh

Thiên Khải – Nguyệt Di: Thiên Cổ Quyết Trần

Trong Thiên Cổ Quyết Trần, Nguyệt Di (La Thu Vận) đem lòng yêu thầm Thiên Khải (Lưu Học Nghĩa) nhưng trong mắt vị chân thần này lúc nào cũng chỉ có Thượng Cố, chưa từng quay đầu về phía Nguyệt Di. Sau này Nguyệt Di vì đỡ đòn hộ Thiên Khải mà chết trong tay Vu Hoán thì Thiên Khải mới nhận ra tấm lòng của Nguyệt Di. Cũng may, trong những hơi thở cuối cùng, Nguyệt Di đã bày tỏ được tấm lòng của mình với Thiên Khải, không thì sẽ trở thành nỗi nuối tiếc không thể nào bù đắp được.

Những cặp phụ có cái kết bi thương nhất: Đề Lan - Đế Húc, Cố Tương - Tào Úy Ninh khiến fan khóc lụt nhà! - Ảnh 9

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