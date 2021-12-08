Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú

Sao quốc tế 08/12/2021 12:56

Hình ảnh khác một trời một vực của sao Hoa ngữ khi về quê thăm gia đình khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí không tin nổi vào mắt mình.

Các ngôi sao hạng A ở Trung Quốc vốn quen thuộc với hình ảnh sang trọng, bảnh bao khi dự sự kiện hay khoác lên mình lễ phục cao cấp của những thương hiệu xa xỉ. Hiếm khi người hâm mộ thấy hình ảnh bình dị của sao khi về thăm quê hay tham gia những chương trình về đề tài nông thôn do công việc quá bận rộn.

Phần lớn, các diễn viên dành thời gian chính ở trên phim trường. Khi rảnh rỗi lại tham gia những buổi tiệc của các thương hiệu lớn hay các gameshow giải trí để tăng nhiệt độ. Mới đây, hình ảnh Dương Siêu Việt về quê gây bão mạng xã hội Trung Quốc. 

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 1
Trái với hình ảnh trưng diện, khoác lên mình những bộ trang phục cao cấp của thương hiệu lớn, Dương Siêu Việt khi về quê ăn mặc giản dị. Nữ Idol 9X ngồi khép nép chờ ăn cỗ cùng các thành viên trong gia đình. 
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 2
Nổi lên từ tác phẩm đam mỹ "Sơn hà lệnh", Cung Tuấn trở thành lưu lượng mới trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh hiện là cái tên được săn đón nhất showbiz. Tuy nhiên, khi về quê, nam diễn viên mặc đồ bình dân, ngồi trò chuyện khép nép cùng các bậc cha chú. 

 

Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 3
Vốn xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khó của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh không ngại lội ruộng, lấm lem bùn đất. Tiểu hoa đán chia sẻ rằng, mỗi lần về thăm quê, cô không bao giờ trang điểm vì "khi ra đi như thế nào, khi trở về cũng phải như thế."
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 4
"Ảnh đế" Vương Bảo Cường ngồi vót ngô cùng bà con họ hàng. Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, nam diễn viên chưa bao giờ quên gốc gác của mình dù đã trở thành sao hạng A.
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 5
Đặng Luân thoải mái lái xe điện cùng bạn bè khi về quê thăm gia đình. Hình ảnh bình dị của nam diễn viên "Hương mật tựa khói sương" khiến nhiều người bất ngờ. 
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 6
Trương Thiên Ái trang điểm nhẹ, ăn mặc giản dị ngồi thưởng thức bữa trưa đậm chất con nhà nông với họ hàng. 
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 7
Nhạc Vân Bằng không ngại đi nhặt lá ngô khô để về nhóm bếp lò.
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 8
Thẩm Mộng Thần thử tài bổ củi khi về thăm gia đình. 
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 9
Vợ chồng Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình được bà con vây kín xin chụp ảnh chung.
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 10
Hồ Ca tự tin nấu món trứng xào cà chua.
Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú - Ảnh 11
Đạo diễn Phùng Tiểu Cương ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc cùng gia đình ở quê nhà. 

 

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