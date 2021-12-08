Minh tinh hạng A về quê: Ảnh đế ngồi vót ngô, Cung Tuấn - Dương Siêu Việt ngồi khép nép bên bậc cha chú

Các ngôi sao hạng A ở Trung Quốc vốn quen thuộc với hình ảnh sang trọng, bảnh bao khi dự sự kiện hay khoác lên mình lễ phục cao cấp của những thương hiệu xa xỉ. Hiếm khi người hâm mộ thấy hình ảnh bình dị của sao khi về thăm quê hay tham gia những chương trình về đề tài nông thôn do công việc quá bận rộn.

Phần lớn, các diễn viên dành thời gian chính ở trên phim trường. Khi rảnh rỗi lại tham gia những buổi tiệc của các thương hiệu lớn hay các gameshow giải trí để tăng nhiệt độ. Mới đây, hình ảnh Dương Siêu Việt về quê gây bão mạng xã hội Trung Quốc.