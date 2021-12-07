Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga?

Hậu trường 07/12/2021 17:23

Thực chất, đây là hình ảnh trong phim mới của Việt Anh. Hơn nữa, ngoài đời, anh và mỹ nhân này cùng chơi chung nhóm bạn thân với Quỳnh Nga.

Chiều 7/12, Việt Anh đăng tải bức ảnh cưới của anh với cô bạn thân Lã Thanh Huyền khiến nhiều người bất ngờ. Đã thế, nam diễn viên còn dí dỏm viết: "Mang hẳn ảnh cưới đến công ty bày cho người ta biết mình đã có gia đình. Hoa có chậu rồi cả nhà nhé".

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 1
Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội của Việt Anh. 

 

Bài đăng của Việt Anh thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó, Việt Anh vướng nghi vấn hẹn hò với Quỳnh Nga - cô bạn thân chơi chung nhóm với Lã Thanh Huyền. Dù lên tiếng phủ nhận nhưng cả hai liên tục bị fan ghép đôi. Việc Việt Anh đăng ảnh cưới với Lã Thanh Huyền khiến một số fan Việt Anh - Quỳnh Nga khá buồn lòng. Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh trong phim mới của Việt Anh mà thôi.

Điều đặc biệt là Quỳnh Nga cũng tham gia một vai trong dự án này. Được biết, đây là bộ phim Về chung một nhà là bộ phim mới do Việt Anh "cầm trịch".

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 2

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 3

Dựa vào những bức ảnh hậu trường có thể thấy Việt Anh và Lã Thanh Huyền sẽ là một cặp trong phim. 

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 4

Quỳnh Nga cũng đóng một vai trong dự án này.

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 5
Việt Anh trong lễ khai máy phim cách đây vài ngày.

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 6

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 7

Việt Anh tái hôn, đã thế còn cưới luôn cô bạn thân là hoa đã có chủ của Quỳnh Nga? - Ảnh 8

Ngoài đời, Việt Anh và hai mỹ nhân xinh đẹp chơi chung nhóm bạn thân. 

 

 

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