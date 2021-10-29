Quỳnh Nga gợi cảm là thế mà bị cô bạn thân Lã Thanh Huyền làm 'lu mờ' vì vòng một khủng

Chụp chung khung hình với nhóm bạn thân, Lã Thanh Huyền "nổi bần bật" vì vòng 1 ngồn ngộn.

Ngày 29/10, Quỳnh Nga khoe loạt ảnh cùng nhóm bạn thân ăn mừng sinh nhật MC Thái Dũng. "Người anh yêu quý nhất của tôi hôm nay sinh nhật. Chúc anh tôi thành công trên con đường sự nghiệp. Ngày càng phát triển và thăng hoa. Cả nhà yêu thương anh", nữ diễn viên 8X viết.

Nhóm bạn thân Quỳnh Nga có dịp tụ tập ăn mừng sinh nhật.

Nhóm bạn thân Quỳnh Nga là những gương mặt nổi tiếng trong làng điện ảnh miền Bắc như Lã Thanh Huyền, Việt Anh, Huyền Lizzie. Sinh nhật MC Thái Dũng, hội bạn thân của Quỳnh Nga hội tụ nhưng fans chỉ chú ý đến vòng 1 khủng của Lã Thanh Huyền.

Dù lên đồ rực rỡ nhưng Quỳnh Nga vẫn bị cô bạn thân Lã Thanh Huyền "đè bẹp" vì vòng 1 quá sexy. Chung khung hình với hội chị em, Lã Thanh Huyền diện trang phục đen sang trọng, phần cổ áo được khoét sâu táo bạo khiến vòng 1 căng tràn, lộ rõ cả khe ngực quyến rũ. Trong màn đọ vòng 1 này, quả thực Quỳnh Nga "không có cửa".

Quỳnh Nga diện đầm đỏ hai dây rạng rỡ là thế nhưng vẫn bị lu mờ trước cô bạn thân Lã Thanh Huyền với vòng 1 khủng.

Quỳnh Nga hoàn toàn bị cô bạn thân "đè bẹp" dù lên đồ rực rỡ ấn tượng nhất nhóm.

Lã Thanh Huyền chọn trang phục khoe triệt để lợi thế vòng 1.

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