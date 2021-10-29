3 năm sang Mỹ, Phạm Hương lần đầu hé lộ thời gian đưa các con về Việt Nam

Hậu trường 29/10/2021 17:11

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lần đầu tiết lộ thời gian đưa hai nhóc tỳ về quê hương thăm người thân.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ hình ảnh mới nhất của con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều thu hút fan là màn tương tác của cô với Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành. 

Cụ thể, dưới phần bình luận, bà xã Phan Thành hào hứng viết: "Dễ thương quá Max ơi". Trả lời Primmy Trương, Phạm Hương vô tình tiết lộ sang năm sẽ mang con về Việt Nam thăm người thân.

3 năm sang Mỹ, Phạm Hương lần đầu hé lộ thời gian đưa các con về Việt Nam - Ảnh 1
Màn tương tác của Phạm Hương và Primmy Trương.

 

Chia sẻ của Hoa hậu 9X khiến nhiều người thích thú và mong chờ. Bởi Phạm Hương sang Mỹ tới nay đã 3 năm, không hẹn ngày trở lại showbiz Việt. 

Trước đó, vào đầu tháng 10, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 phủ nhận thông tin sẽ về Việt Nam lúc này khi bình luận của cô với NTK Đỗ Long dấy lên nhiều nghi vấn. Cụ thể, trong lúc bình luận với Đỗ Long Phạm Hương viết : "May sẵn đầm đẹp, chờ em về nhé". Chia sẻ này càng khiến người hâm mộ tin rằng cô đã có kế hoạch về nước sinh sống và hoạt động.

3 năm sang Mỹ, Phạm Hương lần đầu hé lộ thời gian đưa các con về Việt Nam - Ảnh 2
Phạm Hương hài lòng với cuộc sống hiện tại. 

 

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, Phạm Hương cho biết: "Như mọi người đã biết, Phạm Hương vừa sinh em bé thứ hai nên không có kế hoạch về Việt Nam sắp tới. Đồng thời, Phạm Hương cũng không có ý định trở lại showbiz Việt vì muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình, con cái và công việc hiện đang theo đuổi tại Mỹ".

Sau khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Phạm Hương quyết định sang Mỹ định cư và tận hưởng cuộc sống gia đình. Vào cuối tháng 12.2019, cô bất ngờ khoe con trai đầu lòng tên Maximus khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Đầu tháng 9.2021, người đẹp thông báo đã sinh con thứ hai, bé tên Apollo. Phạm Hương cho biết cô hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ.

3 năm sang Mỹ, Phạm Hương lần đầu hé lộ thời gian đưa các con về Việt Nam - Ảnh 3
Nhan sắc mẹ bỉm sữa 2 con.

 

"Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, mẹ nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", hoa hậu từng bày tỏ.

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