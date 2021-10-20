So kè nhan sắc 3 người phụ nữ quan trọng của em trai Phạm Hương khi hiếm hoi cùng xuất hiện cùng một khung hình

Hậu trường 20/10/2021 13:59

Nhân dịp 20/10, em trai Phạm Hương đã đăng tải hình ảnh chụp cùng mẹ, chị gái và vợ để gửi lời chúc đến họ. CĐM ngay lập tức vào soi nhan sắc của gia đình bông hậu đình đám thuở nào.

Sau khi rời Việt Nam sang Mỹ sinh con, Phạm Hương "biệt tăm" khỏi showbiz Việt. Nàng hậu lui về để chăm lo cho tổ ấm bên chồng đại gia. Đến nay gia đình nhỏ của mỹ nhân đất Cảng đã có 2 quý tử kháu khỉnh, bụ bẫm. 

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Phạm Hương và con trai đầu lòng 

Hiếm khi xuất hiện trên MXH, mới đây CĐM được dịp chiêm ngưỡng lại nhan sắc gây bão trên đấu trường sắc đẹp thuở ngày nào qua loạt ảnh được em trai nàng hậu tung đúng dịp 20/10.

Cụ thể, để gửi lời chúc đến những người phụ nữ thân yêu trong gia đình, em trai duy nhất của Phạm Hương đã đăng tải bức ảnh chụp cùng mẹ, chị gái và vợ kèm theo lời chúc ngọt ngào.

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Nhan sắc 'đáng gờm' của hội người đẹp nhà Phạm Hương

"Tia" qua khung cảnh, CĐM dễ dàng nhận ra bức ảnh được chụp đúng dịp mỹ nhân đất Cảng trao lại vương miện hoa hậu cho người kế nhiệm. Trong ảnh, Phạm Hương nổi bật bởi sắc vóc quyến rũ, nụ cười rạng rỡ "thương hiệu". Kế bên nàng hậu là mẹ ruột và cô em dâu.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã đặt 3 bóng hồng của em trai Phạm Hương lên bàn cân nhan sắc. Nói về độ xinh đẹp thì có lẽ nàng hậu sẽ "thắng thế" bởi chiều cao khủng và vẻ ngoài nổi bật. Song thân mẫu của hai chị em cũng không phải dạng vừa với gương mặt phúc hậu và mặn mà chẳng kém. Thậm chí nhiều người còn cho rằng mẹ ruột Phạm Hương là "mỹ nhân thời thanh xuân chứ chẳng đùa". Sau cùng, "bà xã" của em trai Phạm Hương cũng nhận về nhiều phản hồi tốt dù không nổi bật như chị chồng, nhưng đường nét cũng xinh xắn và rạng rỡ.

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Người em ruột duy nhất của hoa hậu Phạm Hương

Được biết, tổ ấm hiện tại của em trai Phạm Hương đã có một bé trai kháu khỉnh. Mới đây, mẹ đẻ Phạm Hương cũng mới xuất ngoại vào đầu tháng 10 vừa qua để thăm con gái cưng và cháu ngoại.

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Tổ ấm của em trai Phạm Hương 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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