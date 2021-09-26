Dân mạng dành nhiều lời khen cho Hoa hậu Phạm Hương sau khi cô nàng khoe loạt ảnh chưa từng công bố cùng với cậu con trai Maximus.

Cách đây chưa lâu, Hoa hậu Phạm Hương gây chú ý khi với thông tin vừa sinh con trai thứ 2 - Apollo kể từ khi cô quyết định sang Mỹ định cư. Gần đây, nàng Hậu gốc Hải Phòng cũng thường xuyên chia sẻ ảnh của Apollo và nhận được "cơn mưa lời khen" từ dân mạng. Thời gian vừa qua, Phạm Hương đã dần thoải mái hơn trong việc công khai vẻ ngoài của các quý tử.

Hình ảnh nhóc tỳ Apollo. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khá kín tiếng trong việc khoe những hình ảnh về con cái kể từ khi rời xa ánh hào quang showbiz. Đó cũng là lý do khán giả chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng hình ảnh của con đầu lòng. Đến nay, Phạm Hương đã không ngần ngại công khai hình ảnh cô chụp cùng con trai Maximus khi cậu bé chỉ vài tháng tuổi. Đáng chú ý, Hoa hậu Phạm Hương chụp ảnh nude với tông màu trắng đen tạo cảm giác chân thật, gần gũi hơn giữa hai mẹ con được đông đảo khán giả khen ngợi. Có thể thấy nhan sắc của nàng Hậu vẫn không hề thay đổi, thậm chí là mặn mà và sắc sảo hơn nhiều.

Bé Maximus cũng được netizen dành tặng những lời khen "có cánh" với vẻ ngoài đáng yêu. Giờ đây cậu bé đã lên chức anh hai và lớn phổng phao. Nhiều người cho rằng Phạm Hương rất "khéo đẻ" vì cả hai nhóc tỳ đều có vẻ ngoài ưa nhìn, sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ. Con trai Maximus nay đã lớn phổng phao. Hiện tại, diện mạo của ông xã đại gia vẫn chưa được Phạm Hương tiết lộ, khán giả hi vọng nàng Hậu sẽ sớm "trình làng" hình ảnh bạn đời trong thời gian tới. Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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