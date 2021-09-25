Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm

Thời trang 25/09/2021 08:08

Puka được mệnh danh là một trong những mỹ nhân làng Hài 'thế hệ mới' nhờ vào nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Nhìn vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên Puka, ít ai biết rằng hiện tại cô nàng đã bước sang tuổi 31. Mỹ nhân sinh năm 1990 càng khiến cho dân mạng bất ngờ hơn nữa với vóc dáng cực "mlem", tràn đầy sức sống trong thời gian gần đây. 

Hiện tại mọi người không có quá nhiều cơ hội để ra ngoài mặc bikini khoe dáng thon thả, trong đó Puka cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, "đào lại" một số ảnh lúc Puka "lên đồ", thả dáng trong loạt những mẫu trang phục ôm dáng hay bikini hai mảnh, chắc chắn cô gái nào cũng ngưỡng mộ với mỹ nhân làng hài cho mà xem.

Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm - Ảnh 1
 Vòng 1 căng tràn của nữ diễn viên sinh năm 1990 được đông đảo dân mạng chú ý.
Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm - Ảnh 2 

Nhiều khoảnh khắc Puka diện áo tắm khoe dáng dân mạng chợt nhận ra rằng cô nàng chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz Việt. 

Được biết, Puka rất chú trọng trọng việc ăn uống cũng như tập luyện để sở hữu thân hình đáng mơ ước như hiện tại. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận khuôn mặt "lão hóa ngược" của mỹ nhân làng hài cũng giúp cho cô "hack tuổi" đáng kể.

Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm - Ảnh 3
 Những bộ bikini 'hiểm hóc' hay trang phục khoe đôi gò hồng 'nức nở' từ Puka nhận được 'cơn mưa' lời khen từ dân mạng.
Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm - Ảnh 4
Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm - Ảnh 5
Trên sân khấu đôi lúc vào vai 'khổ' vậy thôi chứ đời thường Puka 'chanh sả' và quyến rũ như thế này cơ mà! 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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Từ khóa:   Puka diễn viên Puka thời trang Puka

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