Mỹ nhân làng hài có vòng 1 'nóng bỏng', mặc áo dây trễ nải và bikini sexy 'bức người' nhưng không hề phản cảm

Nhìn vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên Puka, ít ai biết rằng hiện tại cô nàng đã bước sang tuổi 31. Mỹ nhân sinh năm 1990 càng khiến cho dân mạng bất ngờ hơn nữa với vóc dáng cực "mlem", tràn đầy sức sống trong thời gian gần đây.

Hiện tại mọi người không có quá nhiều cơ hội để ra ngoài mặc bikini khoe dáng thon thả, trong đó Puka cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, "đào lại" một số ảnh lúc Puka "lên đồ", thả dáng trong loạt những mẫu trang phục ôm dáng hay bikini hai mảnh, chắc chắn cô gái nào cũng ngưỡng mộ với mỹ nhân làng hài cho mà xem.