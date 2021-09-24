Chỉ nói 1 câu duy nhất, Hòa Minzy khiến dân mạng chắc nịch Anh Tú và Lyly đang sống chung nhà?

Fan của cặp đôi Anh Tú - Lyly đang nhiệt tình 'đẩy thuyền' và ăn mừng với 'hint' chất lượng từ Hòa Minzy.

Thời gian vừa qua, cặp đôi trai tài gái sắc Anh Tú - Lyly đã nhiều lần dính tin đồn hẹn hò cho đến sống chung nhà. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng những bài đăng, cử chỉ cho đến những hình ảnh khiến khán giả không thể không "đẩy thuyền". Cặp đôi Anh Tú - Lyly đang được giới trẻ quan tâm trong thời gian qua. Trong khi chuyện "về chung nhà" còn khiến dân tình bán tính bán nghi thì mới đây, một người bạn của cả hai là nữ ca sĩ Hòa Minzy đã vô tình tiết lộ và ngầm xác nhận chuyện này.

Hòa Minzy đã nói gì? Cụ thể, trong một bài đăng khoe tóc mới của ca sĩ Anh Tú, Hòa Minzy đã để lại bình luận: "Tại sao mùa dịch mà Ly lại cắt tóc được cho anh vậy?". Sau khi đọc được bình luận của người bạn, Anh Tú lẳng lặng "thả" một bức ảnh hình chiếc dép cùng câu nói "Hòa nha Hòa nha". Màn tương tác của cả hai khiến cho đông đảo dân mạng chú ý, đồng thời cũng phần nào khẳng định rằng Anh Tú và Lyly thực sự đang sống chung. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận "đẩy thuyền" thì cũng có nhiều dân mạng cho rằng có thể Hòa Minzy đang ghẹo Anh Tú và nam ca sĩ đang đùa giỡn với người bạn của mình mà thôi.

Dù nhân vật chính vẫn chưa được xác nhận là đúng hay sai nhưng những fan của cặp đôi vẫn "ôm tim" với thông tin này. Mong rằng Anh Tú và Lyly sớm công khai với tất cả mọi người trong tương lai gần. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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