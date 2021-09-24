Bị netizen nhắc đến Hồ Ngọc Hà khi đăng ảnh hạnh phúc cùng chồng, Đàm Thu Trang chẳng nói chẳng rằng mà âm thầm 'trừ khử' cao tay?

Đa số mọi người đều ủng hộ với hành động mới đây của Đàm Thu Trang.

Mới đây, Đàm Thu Trang đã chia sẻ loạt ảnh "sang - xịn - mịn" cùng chồng đại gia Cường Đô La được đông đảo netizen chú ý. Đã rất lâu cô nàng không khoe khoảnh khắc chụp trong studio vì chăm đăng ảnh cô công chúa nhỏ Suchin. Đa số khán giả đều dành "cơn mưa" lời khen cho nữ người mẫu cùng chồng doanh nhân, thế nhưng vẫn không tránh khỏi những ý kiến kém duyên của một vài dân mạng.

Ảnh mới nhất được Đàm Thu Trang khoe trên trang cá nhân.

Đáng chú ý là bình luận với nội dung như sau: "Cường Đô La đẹp trai mà... Sao mọi người cứ bảo xấu không xứng với Hà nhỉ?". Thực tế bình luận này không hề so sánh Đàm Thu Trang với vợ cũ của Cường Đô La chính là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng đây là những câu từ quá kém duyên. Việc nhắc đến "người cũ" trong bài đăng của Đàm Thu Trang được cho là không nên.

Đông đảo dân mạng để lại bình luận khen ngợi hai vợ chồng.

Về phía vợ hiện tại của Cường Đô La, chẳng nói chẳng rằng cô âm thầm cho bình luận này "bay màu" khỏi trang cá nhân vì cư dân mạng đã không còn thấy bình luận kém duyên này dưới bài đăng nữa. Hành động này được đa số netizen ủng hộ vì những câu từ như vậy thì đáng bị "trừ khử".

Cuộc sống hạnh phúc của Đàm Thu Trang - Cường Đô La luôn được dân mạng quan tâm. Bên cạnh cô công chúa nhỏ Suchin thì cả hai cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng với Subeo (con chung của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà).

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình 4 thành viên.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-netizen-nhac-den-ho-ngoc-ha-khi-dang-anh-hanh-phuc-cung-chong-dam-thu-trang-chang-noi-chang-rang-ma-am-tham-tru-khu-cao-tay-426583.html