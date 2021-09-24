Thủy Tiên từng 'ảo tưởng' và nghĩ mình 'có tất cả' khi quen bạn trai cũ, người ấy là nhân vật quyền lực thế nào?

Chuyện tình của Thủy Tiên và nam nhạc sĩ Quốc Bảo đang được dân chúng đổ dồn sự chú ý.

Nhiều ngày qua, câu chuyện Thủy Tiên bị nam ca sĩ Nathan Lee "hớt tay trên", mua đứt bản quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" khiến dân mạng dậy sóng. Được biết, ca khúc này là một trong những sản phẩm giúp tên tuổi Thủy Tiên đến gần hơn với khán giả và được nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác. Thủy Tiên đã 'vụt mất' bản hit 'Giấc mơ tuyết trắng' từ tay Nathan Lee. Được biết, Thủy Tiên và nam nhạc sĩ này từng có nhiều năm gắn bó và bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi cả hai có dịp cộng tác.

Cụ thể, bà xã Công Vinh bắt đầu quen nhạc sĩ Quốc Bảo khi được một người bạn giới thiệu sau đó cả hai có cảm tình với nhau. Về phía nam nhạc sĩ, thời điểm đó anh là người "chấp bút" cho nhiều sản phẩm âm nhạc có tiếng của loạt giọng ca đình đám của làng nhạc Việt như: Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân,... Nhạc sĩ Quốc Bảo. Nói về con đường âm nhạc của Thủy Tiên chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh đã giúp tên tuổi của bạn gái phát triển hơn đồng thời cũng hỗ trợ cô rất nhiều. Được biết, trong Album Vol.4 của anh, Thủy Tiên đã góp giọng vào 2 ca khúc, tuy nhiên thời điểm đó cô vẫn chưa để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Hình ảnh hiếm hoi của Thủy Tiên và bạn trai cũ. Sau đó, bạn trai của nữ ca sĩ lại tiếp tục giúp sức trong album nhạc Rock nhưng cũng không mang lại nhiều thành tích. Sau đó không lâu, nhạc sĩ Quốc Bảo ngỏ lời để Thủy Tiên thể hiện ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" và tên tuổi của cô lúc này mới thực sự "phất lên". Trong một cuộc phỏng vấn, Thủy Tiên từng nói về bạn trai Quốc Bảo: "Khi mới cộng tác với anh Bảo, tôi ảo tưởng ghê lắm, sau này nhìn lại tôi thấy buồn cười với chính mình. Tôi nghĩ mình sẽ nổi tiếng, sẽ có tất cả. Tôi sẽ chứng minh được tham vọng tôi mang lên thành phố". Dù nhạc sĩ Quốc Bảo đã giúp đỡ Thủy Tiên khá nhiều trong sự nghiệp âm nhạc, tuy nhiên về chuyện tình yêu cô chia sẻ khi quen anh đôi lúc cảm thấy ngột ngạt nên lựa chọn chia tay. Cũng kể từ đó, mọi người không còn thấy cả hai nhắc đến nhau cho đến hiện tại. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-tung-ao-tuong-va-nghi-minh-co-tat-ca-khi-quen-ban-trai-cu-nguoi-ay-la-nhan-vat-quyen-luc-the-nao-426488.html