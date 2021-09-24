Thủy Tiên từng 'ảo tưởng' và nghĩ mình 'có tất cả' khi quen bạn trai cũ, người ấy là nhân vật quyền lực thế nào?

Hậu trường 24/09/2021 07:00

Chuyện tình của Thủy Tiên và nam nhạc sĩ Quốc Bảo đang được dân chúng đổ dồn sự chú ý.

Nhiều ngày qua, câu chuyện Thủy Tiên bị nam ca sĩ Nathan Lee "hớt tay trên", mua đứt bản quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" khiến dân mạng dậy sóng. Được biết, ca khúc này là một trong những sản phẩm giúp tên tuổi Thủy Tiên đến gần hơn với khán giả và được nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác.

Thuy Tien 4
Thủy Tiên đã 'vụt mất' bản hit 'Giấc mơ tuyết trắng' từ tay Nathan Lee. 

Được biết, Thủy Tiên và nam nhạc sĩ này từng có nhiều năm gắn bó và bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi cả hai có dịp cộng tác.

Cụ thể, bà xã Công Vinh bắt đầu quen nhạc sĩ Quốc Bảo khi được một người bạn giới thiệu sau đó cả hai có cảm tình với nhau. Về phía nam nhạc sĩ, thời điểm đó anh là người "chấp bút" cho nhiều sản phẩm âm nhạc có tiếng của loạt giọng ca đình đám của làng nhạc Việt như: Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân,... 

Thuy Tien 3
 Nhạc sĩ Quốc Bảo.

Nói về con đường âm nhạc của Thủy Tiên chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh đã giúp tên tuổi của bạn gái phát triển hơn đồng thời cũng hỗ trợ cô rất nhiều. Được biết, trong Album Vol.4 của anh, Thủy Tiên đã góp giọng vào 2 ca khúc, tuy nhiên thời điểm đó cô vẫn chưa để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Thuy Tien 2
Hình ảnh hiếm hoi của Thủy Tiên và bạn trai cũ. 

Sau đó, bạn trai của nữ ca sĩ lại tiếp tục giúp sức trong album nhạc Rock nhưng cũng không mang lại nhiều thành tích. Sau đó không lâu, nhạc sĩ Quốc Bảo ngỏ lời để Thủy Tiên thể hiện ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" và tên tuổi của cô lúc này mới thực sự "phất lên".

Trong một cuộc phỏng vấn, Thủy Tiên từng nói về bạn trai Quốc Bảo: "Khi mới cộng tác với anh Bảo, tôi ảo tưởng ghê lắm, sau này nhìn lại tôi thấy buồn cười với chính mình. Tôi nghĩ mình sẽ nổi tiếng, sẽ có tất cả. Tôi sẽ chứng minh được tham vọng tôi mang lên thành phố".

Thuy Tien 1

Dù nhạc sĩ Quốc Bảo đã giúp đỡ Thủy Tiên khá nhiều trong sự nghiệp âm nhạc, tuy nhiên về chuyện tình yêu cô chia sẻ khi quen anh đôi lúc cảm thấy ngột ngạt nên lựa chọn chia tay. Cũng kể từ đó, mọi người không còn thấy cả hai nhắc đến nhau cho đến hiện tại.

Ảnh: Tổng hợp

Ung dung tập thể dục, đi dạo giữa mùa dịch, 4 người phụ nữ chạy 'bán sống bán chết' khi thấy Công an 'đổ bộ'

Ung dung tập thể dục, đi dạo giữa mùa dịch, 4 người phụ nữ chạy 'bán sống bán chết' khi thấy Công an 'đổ bộ'

Nhiều người còn đùa rằng tập thể dục ngoài trời giữa mùa dịch là một 'môn thể thao mạo hiểm'.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên và người yêu cũ Thủy Tiên - Công Vinh Thủy Tiên sao kê

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36