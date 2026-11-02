Ngân Khánh tiết lộ cuộc sống ở Mỹ sau nhiều năm rời showbiz, nhớ nghề và mong ngày trở lại màn ảnh

Hậu trường 02/11/2026 15:40

Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, Ngân Khánh mới đây chia sẻ về cuộc sống hiện tại tại Mỹ. Nữ diễn viên cho biết đã thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt, đồng thời thừa nhận nhớ những ngày tháng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, Ngân Khánh mới đây chia sẻ về cuộc sống hiện tại tại Mỹ. Nữ diễn viên cho biết đã thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt, đồng thời thừa nhận nhớ những ngày tháng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Trong video mới đăng tải, Ngân Khánh nhắc đến những câu hỏi thường xuyên nhận được từ khán giả như: “Ngân Khánh đang ở đâu?”, “Đang làm gì?” hay “Tại sao không đóng phim nữa?”. Trước sự tò mò của người hâm mộ, cô tiết lộ hiện sinh sống tại một thị trấn gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Cuộc sống ở nước ngoài khiến nữ diễn viên hình thành nhịp sinh hoạt hoàn toàn khác trước. Cô duy trì thói quen thức dậy lúc 6h30, bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Trong những năm sống tại Mỹ, Ngân Khánh cũng thường xuyên tập yoga để duy trì sự dẻo dai và cân bằng cơ thể.

Ngân Khánh tiết lộ cuộc sống ở Mỹ sau nhiều năm rời showbiz, nhớ nghề và mong ngày trở lại màn ảnh - Ảnh 1
Ngân Khánh gần như rút khỏi ngành giải trí, đã lâu không đóng phim

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị đón Halloween, từ việc lựa chọn đến khắc bí ngô để trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, không khí lễ hội tại Mỹ cũng khiến cô nhớ về quê nhà. Nhìn mọi người chuẩn bị Halloween, Ngân Khánh liên tưởng đến Tết Trung thu ở Việt Nam và những kỷ niệm tuổi thơ khi chị em cùng nhau rang, thưởng thức hạt bí. Với cô, đó là những ký ức giản dị nhưng vô cùng ấm áp.

Những năm gần đây, Ngân Khánh gần như rút khỏi showbiz, không tham gia các dự án phim hay sự kiện giải trí. Cô cũng khá kín tiếng về cuộc sống hôn nhân và chồng doanh nhân.

Trong dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, nữ diễn viên từng bày tỏ sự xúc động khi nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Cô đặc biệt vui khi người hâm mộ vẫn nhớ đến những vai diễn cũ, nhất là nhân vật trong phim Tường Vy Cánh Mỏng.

“Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật đến Khánh trong dịp vừa qua. Đọc từng bình luận của mọi người mà thấy lòng ấm áp lắm, vì mọi người vẫn còn nhớ và nhắc đến nhiều vai diễn của Khánh, đặc biệt là Tường Vi Cánh Mỏng. Mong một ngày sẽ lại được gặp mọi người qua những thước phim”, cô chia sẻ.

Ngân Khánh tiết lộ cuộc sống ở Mỹ sau nhiều năm rời showbiz, nhớ nghề và mong ngày trở lại màn ảnh - Ảnh 2
Những năm gần đây, Ngân Khánh sống kín tiếng

Ngân Khánh sinh năm 1985, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các bộ phim Gọi giấc mơ về, Tường Vy Cánh Mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma Dai.

Năm 2015, khi sự nghiệp đang phát triển, cô bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang Singapore du học. Cùng năm, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân, người hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đến năm 2020, cô hoàn thành khóa học tại Singapore và trở về Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó Ngân Khánh vẫn không trở lại màn ảnh thường xuyên và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

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