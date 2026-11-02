Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Trong những đoạn video tại sự kiện, Lưu Học Nghĩa tỏ ra chu đáo khi hỗ trợ Đàm Tùng Vận bước đi trong chiếc váy dạ hội dài ánh kim. Anh liên tục đưa tay đỡ bạn diễn, chú ý đến từng bước di chuyển của cô. Thái độ thân thiện và những tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ thích thú.

Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận trở thành tâm điểm chú ý tại Hội nghị Thị giới Weibo 2026 khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Những cử chỉ quan tâm của nam diễn viên dành cho bạn diễn, đặc biệt là khoảnh khắc nhiều lần chủ động nắm tay và dìu cô di chuyển, nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Màn xuất hiện chung lần này càng thu hút sự quan tâm bởi cả hai từng tạo được dấu ấn khi hợp tác trong bộ phim Lan hương như cố. Sau khi tác phẩm kết thúc, khán giả vẫn dành sự chú ý cho mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai diễn viên, đồng thời bày tỏ mong muốn họ sớm có cơ hội tái hợp trên màn ảnh.

Trong thời gian quảng bá Lan hương như cố, Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận từng thể hiện sự ăn ý trong quá trình tương tác và phối hợp công việc. Sự kết hợp của hai diễn viên góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim, khiến khán giả tiếp tục quan tâm đến những hoạt động chung của họ ngay cả khi tác phẩm đã khép lại.

Khả năng tái hợp cũng từng được đề cập trong buổi livestream chia tay khán giả. Đàm Tùng Vận cho biết việc hai người có tiếp tục hợp tác hay không còn phụ thuộc vào duyên và cơ hội. Trong khi đó, Lưu Học Nghĩa thể hiện thái độ cởi mở, cho rằng cả hai hoàn toàn có thể làm việc chung nếu tìm được kịch bản và ê-kíp phù hợp.

Hiện chưa có thông tin xác nhận về dự án chung tiếp theo của hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, màn tương tác tại Hội nghị Thị giới Weibo cho thấy sức hút của cặp diễn viên vẫn được duy trì sau khi phim phát sóng.

Trong thị trường phim truyền hình Hoa ngữ, những cặp diễn viên tạo được dấu ấn qua một tác phẩm thường nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Với Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận, mong muốn được nhìn thấy cả hai tái hợp tiếp tục là chủ đề được người hâm mộ quan tâm.