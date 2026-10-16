Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở

Sao quốc tế 16/10/2026 16:30

Đàm Tùng Vận mới đây thu hút sự chú ý khi bất ngờ nhờ MC Hà Cảnh giới thiệu đối tượng hẹn hò trong một chương trình giải trí. Câu hỏi thẳng thắn của nữ diễn viên khiến những người có mặt bất ngờ, đồng thời khơi lại câu chuyện về kế hoạch kết hôn, sinh con mà cô từng đặt ra nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trong chương trình, Đàm Tùng Vận quay sang Hà Cảnh và hỏi liệu anh có quen người đàn ông nào đáng tin cậy để giới thiệu cho mình hay không. Nữ diễn viên cũng tiết lộ từng lên kế hoạch kết hôn ở tuổi 27 và sinh con trước khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, những cột mốc dự định lần lượt trôi qua khi cô liên tục bận rộn với công việc diễn xuất.

Sinh năm 1990, Đàm Tùng Vận bước sang tuổi 36 trong năm 2026. Dù có sự nghiệp ổn định và được đông đảo khán giả yêu mến, nữ diễn viên vẫn chưa công khai thông tin xác nhận về chuyện tình cảm. Điều này khiến lời tâm sự của cô trong chương trình nhận được nhiều sự quan tâm.

Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở - Ảnh 1

Trước lời nhờ vả của Đàm Tùng Vận, Hà Cảnh cho rằng cô không thiếu sức hút, mà nguyên nhân có thể nằm ở lịch trình làm việc quá dày đặc. Mỗi khi tham gia một dự án phim, nữ diễn viên gần như dành toàn bộ thời gian cho đoàn phim, ít có cơ hội gặp gỡ người mới hoặc mở rộng các mối quan hệ ngoài công việc.

Thực tế, cuộc sống của Đàm Tùng Vận nhiều năm qua chủ yếu xoay quanh phim trường, phòng trang điểm và khách sạn. Lịch quay, việc học thuộc lời thoại cùng những yêu cầu chuyên môn khiến cô khó dành nhiều thời gian cho đời sống cá nhân. Sự tập trung này góp phần giúp nữ diễn viên xây dựng sự nghiệp đáng chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ.

Đàm Tùng Vận bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, sau đó theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2016, vai Cảnh Cảnh trong bộ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Sau thành công này, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và từng bước khẳng định vị trí của mình.

Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở - Ảnh 2

Về hình mẫu bạn đời, nữ diễn viên không quá coi trọng những tiêu chí vật chất như ngoại hình, nhà cửa hay học vấn. Điều cô mong muốn nhất là tìm được người thực sự thấu hiểu mình, đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc. Với cô, sự thấu hiểu mới là nền tảng quan trọng để duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Hà Cảnh cũng khuyên Đàm Tùng Vận không nên quá áp lực trước những cột mốc đã đặt ra. Hôn nhân không phải mục tiêu có thể hoàn thành theo thời hạn cố định, mà cần sự phù hợp giữa hai người.

Ở tuổi 36, Đàm Tùng Vận vẫn dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật. Dù những dự định tình cảm trước đây chưa thành hiện thực, điều đó không có nghĩa cô đã bỏ lỡ hạnh phúc. Có lẽ, điều nữ diễn viên cần không phải một mối quan hệ đến thật nhanh, mà là gặp được người đủ chân thành và thấu hiểu để cùng cô bước qua những năm tháng tiếp theo.

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