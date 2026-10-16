Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người chú ý em bé đã có thể đi lại, thậm chí nhảy, từ đó suy đoán đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là con chung của cặp đôi, đồng thời đặt câu hỏi về thời điểm nữ ca sĩ sinh con. Tuy nhiên, những suy đoán này hiện chưa được xác nhận.

Ngày 15/10, Từ Nghệ Dương chia sẻ video và hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng và bạn bè trên trang cá nhân Weibo. Đáng chú ý, hai bức ảnh ghi lại cảnh cô và Hoàng Tử Thao nắm tay một em bé đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn bên bờ biển. Kèm theo hình ảnh, nữ ca sĩ viết: “Ánh hoàng hôn trải dài trên biển, những người tôi yêu đều ở bên cạnh”.

Trước đó, nghi vấn Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có con đã nhiều lần xuất hiện. Tháng 4/2024, khi nam ca sĩ cầu hôn bạn gái trong một chương trình truyền hình thực tế, trang phục rộng và vòng bụng của Từ Nghệ Dương khiến cô vướng tin đồn mang thai. Đến tháng 8 cùng năm, một tài khoản mạng xã hội còn tuyên bố bắt gặp cặp đôi tại bệnh viện sản phụ khoa ở Los Angeles, Mỹ.

Tháng 10/2024, Hoàng Tử Thao tiếp tục gây chú ý khi vô tình nhắc đến việc dành thời gian cho vợ và các con trong một buổi phát sóng trực tiếp, trước khi sửa lại lời nói. Sau khi hai người đăng ký kết hôn vào tháng 12 cùng năm, Từ Nghệ Dương cũng được cho là đã đi mua nôi em bé.

Đến tháng 6/2025, truyền thông săn ảnh đăng tải hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương và một bảo mẫu bế em bé tại khu căn hộ của Hoàng Tử Thao. Những hình ảnh này tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó có tin đồn cặp đôi sử dụng dịch vụ mang thai hộ.

Trước những thông tin lan truyền, đại diện pháp lý của hai nghệ sĩ từng ra tuyên bố phản đối hành vi theo dõi, ghi hình người thân và khẳng định cặp đôi không thực hiện hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, văn bản không trực tiếp xác nhận việc Từ Nghệ Dương đã sinh con hay chưa.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng là thành viên nhóm nhạc EXO trước khi trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Từ Nghệ Dương sinh năm 1997, từng là thực tập sinh của SM Entertainment. Sau nhiều năm vướng tin đồn tình cảm, cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2024 và đăng ký kết hôn cuối năm đó. Hiện những hình ảnh mới nhất tiếp tục khiến công chúng tò mò về cuộc sống riêng tư của cặp sao, song thông tin về con chung vẫn chưa được hai người xác nhận chính thức.