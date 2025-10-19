'Vương miện ngàn vàng' Hoàng Tử Thao đội cho vợ trong ngày cưới 'gây sốt' 'MXH

Theo Sinchew, thiết kế của chiếc vương miện thể hiện sự tinh tế, sáng tạo: kết hợp họa tiết rồng, phượng truyền thống với mỹ học vương miện phương Tây. 9 nhóm hoa văn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đặc biệt, vương miện còn có thể tháo rời để biến thành trâm cài áo, mặt dây chuyền hay các món trang sức hàng ngày, phá vỡ giới hạn "chỉ cất trong tủ sau đám cưới" của trang sức cưới truyền thống.

Món trang sức được đặt làm riêng, do DR thiết kế mang ba tầng ý nghĩa: Nhất ngôn thiên kim - lời hứa hôn nhân trân trọng và vĩnh cửu; Thiên kim tiểu thư - nâng niu cô dâu như báu vật; Giá trị thiên kim - vẻ đẹp quý giá và sang trọng.

Khi kết hợp cùng váy cưới thêu tay hình phượng hoàng, mẫu đơn trong 300 giờ phong cách truyền thống Tô Châu do Lanyu thiết kế riêng, chiếc vương miện càng tôn lên vẻ đẹp cổ điển, khiến Từ Nghệ Dương được khen ngợi là "cô dâu bước ra từ bức tranh cổ".

Chủ đề "Vương miện ngàn vàng" gây bùng nổ toàn mạng xã hội, các chủ đề liên quan đạt hơn 100 triệu lượt đọc chỉ trong một ngày. Sản phẩm được ca ngợi là "đỉnh cao mỹ học hôn lễ Trung Hoa", thu hút quan tâm của khán giả.

Hành trình tình yêu của họ bắt đầu từ mối quan hệ đồng nghiệp. Từ Nghệ Dương từng là nghệ sĩ trực thuộc L.TAO Entertainment, công ty do Hoàng Tử Thao sáng lập và điều hành. Từ những lần hợp tác chung, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Năm 2020, tin đồn hẹn hò lan truyền khi họ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau và thường xuyên có cử chỉ thân mật.

Tuy nhiên, đôi bên đều chọn giữ im lặng suốt một thời gian dài, khiến người hâm mộ chỉ có thể đoán định qua ánh mắt và những tương tác tinh tế trên mạng xã hội.

Đến tháng 7.2024, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ. Hoàng Tử Thao từng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi cầu hôn Từ Nghệ Dương trong một chương trình ghi hình, với câu nói giản dị nhưng chân thành: “Anh dám cưới em, em có dám nhận lời không?” Khoảnh khắc ấy được xem như lời khẳng định tình yêu chín muồi sau nhiều năm gắn bó.

Hôn lễ của họ được tổ chức tại Tam Á, đảo Hải Nam, với chủ đề “Ngôi sao đại dương”. Không chọn sự xa hoa phô trương, cặp đôi hướng đến không gian ấm cúng, tràn ngập sắc xanh và ánh sáng dịu nhẹ, tượng trưng cho tình yêu bình yên. Đặc biệt, hôn lễ được livestream để người hâm mộ có thể chứng kiến, cùng nhiều khoảnh khắc độc đáo như màn ném hoa cải xanh - biểu tượng của may mắn và sung túc trong văn hóa Trung Hoa.